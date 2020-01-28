CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem olduğunda inancı, kimliği, görüşü ne olursa olsun milletimiz yaraları sarmaya gidiyor. CHP'li belediyeler deprem bölgesine büyük katkıda bulundular" dedi.



Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya depremlerinde yaşamını yitirenlere baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Deprem olduğunda inancı, kimliği, görüşü ne olursa olsun milletimiz yaraları sarmaya gidiyor. CHP'li belediyeler deprem bölgesine büyük katkıda bulundular" diye konuştu.



Ocak ayının dünyada önemli bir ay olduğunu ve başlangıç sayıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ocak ayının bizim için ayrı bir önemi var. Onat Kutlar, Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Muammer Aksoy, Gaffar Okan ocak ayında öldürüldü. Kimisi sanatıyla kimisi birikimiyle topluma önder kişilerdi. Terör bu insanları aramızdan ayırdı ama onların ilkelerini yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Biz inandığımız yoldan, inandığımız ülküden asla dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Devlet ve siyasi parti arasındaki ayrımdan bahsetmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Devlet sürekli ve bakidir. Bizim tasada ve kıvanöta verende olmamızı sağlayan bir anayasa var anayasa devletin omurgasını belirliyor. Devlet bakidir ve süreklidir ama devleti yönetmek üzere siyasi partilere hak yetki verir. Kayıtsız şartsız egemenlik milletinde demokrasiyi güçlendirmek ve devleti topluma hizmet eder hale getirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Malatya ve Elazığ depremlerinde farklı görüşlerden ve yapıdan insanın birlikte olmanın en güzel örneğini verdiklerini aktararak, "Beraber bu güzel ülkede yaşamak istiyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan birlikte yaşamak istiyoruz. Huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Gelecek kaygısı olmayan, güven içinde yaşayan bir toplum olmak istiyoruz. Devletin dini adalettir. Adaleti sağlamak bütün siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ortak amacı olmak zorundadır. Adaletsiz toplum barışık bir toplum olamaz. Herkesin işi herkesin aşı olsun istiyoruz. Anneler çocuklarını güven ve huzur içinde okula göndersinler. Çalışan herkes alın terinin karşılığını almalı onu istiyoruz. Soğan üreticileri çok dertli. Kimse inancından kimliğinden dolayı ötekileştirilmesin istiyoruz" açıklamasında bulundu.



Öte yandan Kılıçdaroğlu, depreme karşı tüm önlemlerin alınması gerektiğine işaret etti. - ANKARA