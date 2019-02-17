Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Chp'li Belediyeler Sosyal Adaleti Sağlayan Belediyelerdir"

Kılıçdaroğlu: "Chp'li Belediyeler Sosyal Adaleti Sağlayan Belediyelerdir"

1 saat önce

- İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım törenine katıldı.

- İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreni
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım törenine katıldı.(5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:51 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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