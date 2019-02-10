Kılıçdaroğlu: "Chp'li Belediyeler Yılın 365 Günü Denetlenir"
1 saat önce
- CHP Aday Tanıtım Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
- CHP
Aday Tanıtım Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara
Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.(10)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:33 Kaynak: AA
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