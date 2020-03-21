Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanları ile internet üzerinden görüntülü "Covid-19" toplantısı gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanları ile internet üzerinden görüntülü "Covid-19" toplantısı gerçekleştirdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile internet üzerinden görüntülü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yeni tip Korona virüse karşı şehirlerde alınan tedbirlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.


Partisinin büyükşehir belediye başkanlarına hitap eden Kılıçdaroğlu, başkanların illerde yaptıkları çalışmaları takip ettiğini belirterek yaşanan salgın hastalık dolayısıyla duyarlılık gösterdikleri için başkanlara teşekkür ettiğini söyledi.


Yaşanan salgın hastalıkta başkanların kendi kentlerine büyük önem verdiklerini ve 11 Büyükşehir Belediye Başkanın da bu yönde çalıştıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Hangi görüşten ve kimlikten olursa olsun kentinizde yaşayan insanların sorularıyla ilgilenmek de sizin temel görevlerinizden birisi oluyor. Pazartesi günü de bu konuda neler yapılması gerektiğini daha geniş şekilde anlatacağım. Bize düşen sağlıklı bir şekilde önerileri topluma aktarmak. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Ben karamsar değilim. Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız" dedi.


CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da Korona virüse karşı illerde yaptıkları çalışmaları ve aldıkları önlemleri Kılıçdaroğlu'na aktardı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı         
20:43
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli         
12:53
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 00:10:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]