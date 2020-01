Kılıçdaroğlu CHP'li danışman Coşkun için düzenlenen törene katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un hayatını kaybeden danışmanı Taner Coşkun için düzenlenen törene katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'un danışmanı Taner Coşkun, bir süre önce yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Coşkun için CHP Genel Merkezinde tören düzenlendi. Törene Coşkun'un aile yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Coşkun'un hayatı boyunca topluma hizmet için, insanlığa hizmet için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "Hayatının her döneminde saygın bir kişilik gösterdi ve o saygın kişiliği toplumun her kesimi tarafından kabul gördü. Yakalandığı hastalık zor bir hastalık. Hayatı kazanmak için direndi ama sonuçta maalesef bugün kendisini sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Önemli olan gittikten sonra onun saygıyla, hoşgörüyle anılmış olmasıdır. Taner kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Coşkun'un naaşı helallik alınması ve duaların okunmasının ardından toprağa verilmek üzere Ordu'nun Fatsa ilçesine uğurlandı. Coşkun'un naaşı, Ortabüyük Camii'nden öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa defnedilecek.

(Abdullah Sarica - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)