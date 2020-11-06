Kılıçdaroğlu, CHP'li Hamzaçebi'nin annesinin cenaze namazına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin annesi Memnune Hamzaçebi'nin (96) cenaze namazını kıldı.
Mehmet Akif Hamzaçebi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde namaz öncesi taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına, Memnune Hamzaçebi'nin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partililer ve vatandaşlar katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da aileye taziyelerini sundu.
Memnune Hamzaçebi'nin cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
- Kaynak: AA
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