Kılıçdaroğlu, CHP'li Hamzaçebi'nin annesinin cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Cenaze namazına, Memnune Hamzaçebi'nin yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , CHP Grup Başkanvekili Engin Altay , partililer ve vatandaşlar katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da aileye taziyelerini sundu.

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti