Kılıçdaroğlu, CHP'li il belediye başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, CHP'li il belediye başkanlarıyla 'Kovid-19' toplantısı yaptı Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP'li il belediye başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il belediye başkanlarıyla Kovid-19 ile mücadele konusunda yaptığı toplantıda, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarım sorumluluklarının bilincinde.

Kılıçdaroğlu, CHP'li il belediye başkanlarıyla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il belediye başkanlarıyla Kovid-19 ile mücadele konusunda yaptığı toplantıda, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarım sorumluluklarının bilincinde. Daha pek çok karar açıklanmadan kararları kendiniz aldınız, uygulamaya koydunuz. Salgınla mücadele konusunda bütün duyarlılıklarınızı hem kamuoyuna hem bulunduğunuz beldede vatandaşlara ilettiniz. Bu bizim açımızdan son derece duyarlı bir davranış." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir ve Sinop Belediye başkanları ile Kovid-19 mücadele konusunda toplantı yaptı.

Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 65 yaş ve üstü vatandaşlara hassasiyet gösterilmesine ilişkin talimat verdi.

Kılıçdaroğlu, 65 yaş ve üstü olanların listelerinin belediye başkanlarına gönderildiğini ve vatandaşlarla doğrudan temas kurma imkanının sağlandığını söyledi.

Onlara bu süreçte katkı yapılmasının büyük önem taşıdığını, büyükşehir belediye başkanlarının da böyle bir çalışması olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sizler de böyle bir çalışma yaparsanız bütün CHP'li belediyeler aynı çerçevede ve aynı hedefe yönelik olarak kendi çabalarını pekiştirmiş olacaklar. Böylece 65 yaş üstü vatandaşa hizmet açısından da büyük bir mesafeyi katetmiş olacağız." diye konuştu.

"Gençlik Kollarından yararlanabilirsiniz"

Yerel yönetimin koronavirüsle mücadelenin dışında bırakıldığı konusunun gündeme getirilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Böyle bir tablo ortaya çıkarsa CHP Gençlik Kollarının, 65 yaşını aşan kişilerin evlerine ulaşıp temas sağlama imkanınız her an olabilir. Gençlik Kollarından yararlanabilirsiniz. Onlar da sizin taleplerinizi, önerilerinizi, yardımlarınızı bir şekliyle onlara ulaştırabilirler." ifadesini kullandı.

Belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Düşündüğüm gibi bütün belediye başkanı arkadaşlarım sorumluluklarının bilincinde. Daha pek çok karar açıklanmadan kararları kendiniz aldınız uygulamaya koydunuz. Salgınla mücadele konusunda bütün duyarlılıklarınızı hem kamuoyuna hem bulunduğunuz beldede vatandaşlara ilettiniz. Bu bizim açımızdan son derece duyarlı bir davranış. Zaten CHP'li olmak böyle davranmak anlamına gelir. Zaman zaman belediye başkanlarımızdan merkezi yönetimle yerel yönetim arasında sorunlar çıktığı ifade ediliyor. Bugün arkadaşlarım gittiler ve İçişleri Bakanı ile görüştüler. Seyit Bey ve Bülent Bey. Bu konuda İçişleri Bakanlığı bir genelge çıkardıklarını ve bu koordinasyonun, iş birliğinin önemini vurguladıklarını da bu genelgede ifade ettiklerini bize söylediler.

Bizim temel hedeflerimizden birisi şu, ne kadar güzel hizmet yapmaya çalışırsak çalışalım sonuçta bu bir kaynak sorunu ve kaynak sorununun çözülmesi gerekiyordu. Bu konuda da gerek kamuoyuna yaptığımız açıklamalar gerekse özel olarak yaptığımız temaslar sonucu belediyelere gelen kaynakların en azından belli bir süre kesintiye uğramaması çok önemliydi. Çünkü sonuçta bu mücadele süreci içinde insanların hayatını kurtarmak insanların daha sağlıklı bir süreç içinde yaşamalarını sağlamak gibi bir görev üstlendiniz. Elbette hekimler, sağlık çalışanları ellerinden geleni yapacaklar ama çevrenin korunması, insanların evlerinde daha rahat bir süre içinde yaşamlarını sürdürmeleri önemliydi. Belediye başkanı olarak sizler elinizden geleni yaptınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Toplantıda, belediye başkanları da çalışmaları hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:32 Kaynak: AA

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