Kılıçdaroğlu, CHP Myk'yı Olağanüstü Toplantıya Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, CHP Myk'yı Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

13.05.2022 08:22
Kılıçdaroğlu, CHP Myk'yı Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK’yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK'yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP MYK, yarın saat 08.30'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanacak.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! 'Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar' Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! 'Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar' CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, CHP Myk'yı Olağanüstü Toplantıya Çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
08:31 İlber Ortaylı ifadelerini çarpıtan yayınlara tepki gösterdi: Sözlerimin arkasındayım, Suriyeliler gönderilmeli
08:30 Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 136. bölümünde ne yaşandı? Züleyha'nın peşine düşen katile karşı Hakan'ın hamlesi ne oldu?
08:20 13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:20 Kaftancıoğlu kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan parti grubuna "sakin kalın, kaosa ortak olmayın" talimatı
08:10 13 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
07:59 EGM'nin resmi hesabından eski istihbaratçı Sabri Uzun'a Kaftancıoğlu yanıtı: Ahlaksızlık
07:53 Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor
07:50 Adana'da çifte yasak aşk intiharı: Erkek kurtuldu, kadın boğuldu
07:47 13 Mayıs Cuma günü hava nasıl olacak?
01:04 Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 08:39:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, CHP Myk'yı Olağanüstü Toplantıya Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement