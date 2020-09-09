Kılıçdaroğlu, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1945'te İşçi Sigortaları Kurumunun CHP'li kadrolar tarafından kurulduğunu belirterek "Bütün işçilere, sendikacılara sormak isterim;

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi: (2), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1945'te İşçi Sigortaları Kurumunun CHP'li kadrolar tarafından kurulduğunu belirterek "Bütün işçilere, sendikacılara sormak isterim; siz eğer bugün sendika, sosyal güvenlik hakkına sahipseniz bunun arkasında Cumhuriyet Halk Partili kadroların yattığını bilmek zorundasınız. Sizlerden hak almak isteyenler oldu ama o hakların alınmasına her ortamda biz karşı çıktık." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, partisinin "97. Kuruluş Yıl Dönümü" programı çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet kurulduğu yıllarda Kayseri'de uçak fabrikasının temelinin atıldığını, fabrikanın 1926'da motor bölümünün açılmasıyla güçlendirildiğini, 1950'li yıllarda fabrika kapanıncaya kadar burada 112 savaş uçağının üretildiğini anlattı.

O dönem bütün deniz yollarının yabancıların egemenliğinde olduğunu, Kabotaj Kanunu çıkarılarak bütün bu hakların yabancıların elinden devralındığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bugün hala var olan Tarım Satış Kooperatifleri'ni de CHP'nin kurduğunu ifade etti.

Çimento, şeker ve mensucat fabrikalarının İstanbul, Ankara, Sivas, Kırklareli, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Malatya gibi illerde kurulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bunların bir kısmının satılıp yok edildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, demir yollarının tamamının da devletleştirildiğine işaret ederek "Anadolu'yu demir ağlarla ördük." sözünün gerçek anlamında olduğunu vurguladı.

Millileştirmenin sadece demir yollarında yapılmadığını, Haydarpaşa Limanı, İstanbul Rıhtım Şirketi, İzmir Havagazı Şirketi, İzmir Telefon Şirketi, İstanbul Telefon Şirketi, İstanbul'daki tramvay, elektrik şirketi, Adana Elektrik Şirketi, Ankara Havagazı Şirketi gibi tamamı yabancıların elinde olan şirketlerin de devletleştirildiğini söyledi.

"2 milyon 376 bin 845 kişi Millet Mekteplerinde okuma yazma öğrenmiştir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, modern hastanelerin inşa edildiğine de işaret ederek 1927'de yapılan resmi sayıma göre, nüfusun sadece yüzde 8'inin okuma yazma bildiğine, yüzde 92'sinin ise bilmediğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları söylerler ya 'niye demokrasiye, çok partili rejime neden hemen geçmedik' ama onlar şunu düşünemiyorlar, Hakkari'de seçim olsa o seçim sandığının başına okuma yazma bilen birini bulabilecek miydik? Birisi tutanak tutabilecek miydi? Hadi bulduk bunu, o sonuçlar Ankara'ya nasıl gelecekti? Altyapısı olmayan, okuma yazma oranı yüzde 92 negatif olan bir ülkeden söz ediyoruz. Bütün bunların hepsi bir şekliyle aşıldı. Nasıl? Millet Mekteplerini kurdular, 1928-1929, 1934-1935 bu iki arada 2 milyon 376 bin 845 kişi Millet Mekteplerinde okuma yazma öğrenmiştir. Kız öğrencilerin sayısı fazladır. Başlangıçta 62 bin olan kız öğrenci sayısı 1937-1938 öğrenim yılında 256 bin 61'e çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bunları yapmıştır. Kötü mü yapmıştır? Yanlış mı yapmıştır?"

"O entegre silah sanayisini Cumhuriyet Halk Partisi kurdu"

CHP'nin Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsünü kurduğunu, 1928'de Malatya'ya, Trabzon'a elektrik santralini götürdüğünü, 1930'da Galata Köprüsü'nün ücretsiz olmasını sağladığını, aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin parasını basan Merkez Bankası'nın kurulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bir devletin kendi parasını basmasının egemenlik hakkı olduğuna vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"1932-1937 yılları arası, savaştan çıkmış bir devlet var, yeni bir savaşa hazır bir dünya var, 2. Dünya Savaşı, onun kokuları geliyor ve Türkiye hazırlanmak zorunda. 1932-1937 arasında Kırıkkale'de entegre silah sanayi kurulur. Oyumuzun en düşük olduğu illerden birisidir Kırıkkale. Kırıkkalelilere seslenmek isterim; o entegre silah sanayisini Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Sizin dedeleriniz, çocuklarınız o fabrikalarda çalıştı, oralardan emekli oldular. Şimdi o fabrikaların durumu nedir? Diyorlar ya 'bir çivi bile çakmamış Cumhuriyet Halk Partisi', insanda biraz vicdan olur.

Isparta'nın gülü meşhurdur, sadece Türkiye değil, bütün dünyada. Gül yağı fabrikası kuruldu. Ispartalı kardeşlerim de unutmasınlar. O fabrikayı kuran da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şişecam fabrikaları, Ankara'da su sorunu var Çubuk Barajı kuruldu."

"FİSKOBİRLİK'i kuran Cumhuriyet Halk Partisidir"

Yozgat'ta 1937'de termoelektrik santralinin hizmete girdiğini, Karadeniz'de fındık üreticisinin hakkını savunmak, destek olmak için FİSKOBİRLİK'in kurulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Her Giresunlu bilsin ki diktiği ağaçtan, elde ettiği fındıktan Cumhuriyet Halk Partisinin hakkı ve hukuku vardır. Onun dedelerinin haklarını ve hukuklarını korumak, elde ettiği fındığın bedelini ona ödemek için FİSKOBİRLİK'i kuran Cumhuriyet Halk Partisidir." diye konuştu.

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının 1939'da kurulduğunu, Sivas'ta demiryolu makinalarını üretecek fabrikanın inşa edildiğini, Aydın'da Toprak Reformu hayata geçirilerek 4 bin köylüye toprak dağıtıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parçalanma Toprak Reformu nedeniyle olmuştur." dedi.

Kılıçdaroğlu, 1939'da Atılay denizaltısının hizmete girdiğini, Unkapanı Köprüsü'nün, Ereğli Kömür İşletmelerinin açıldığını ve 1940'ta Köy Enstitülerinin kurulduğunu hatırlatarak "Eğer bugün bize güçlü bir kültür mirası bırakıldıysa bunu Köy Enstitüleri, o enstitülerde yetişen insanlara borçluyuz. Bunun da hakkını teslim edelim." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz insandan yana bir politika üretiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Haliç'te ikinci Türk denizaltısının 1940'ta donanmaya katıldığını, Ankara ve Eskişehir'de uçak fabrikalarının kurulduğunu, Mersin'de, İskenderun'da liman, Gaziantep'te havaalanı, Malatya'da fabrika kurulduğunu ifade ederek, fabrikaların aynı zamanda kenti değiştiren, dönüştüren önemli birer unsur olduğuna işaret etti.

Fabrikalarla birlikte işçilerin ortaya çıkışıyla 1945'te İşçi Sigortaları Kurumu'nun kurulduğunu, adının sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu, bugün de Sosyal Güvenlik Kurumu olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onu kuran da Cumhuriyet Halk Partili kadrolar. Şimdi bütün işçilere, sendikacılara sormak isterim; siz eğer bugün sendika, sosyal güvenlik hakkına sahipseniz bunun arkasında Cumhuriyet Halk Partili kadroların yattığını bilmek zorundasınız. Sizlerden hak almak isteyenler oldu ama o hakların alınmasına her ortamda biz karşı çıktık. Çünkü biz insandan yana bir politika üretiyoruz, sosyal devletten yana bir politika üretiyoruz. Çünkü biz sosyal demokratız, insani değerlerimiz güçlüdür. Dolayısıyla İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğüyle birlikte sosyal devlet açısından önemli bir adım atılmış oluyor."

Rize Çay Fabrikasına da işaret eden Kılıçdaroğlu, "Rizelilere de seslenmek istiyorum; çayı çay yapan, çay fabrikası kuran Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Etimesgut'ta da uçak fabrikasının kurulduğunu anımsattı.

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika

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