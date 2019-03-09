Kılıçdaroğlu, CHP'nin Marmaris Mitingine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te halka hitap etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için Muğla'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te halka hitap etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için Muğla'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

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