Kılıçdaroğlu, CHP'nin Marmaris Mitingine Katıldı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te halka hitap etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için Muğla'ya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te halka hitap etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için Muğla'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:54 Kaynak: AA
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