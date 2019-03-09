Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, CHP'nin Marmaris Mitingine Katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Marmaris Mitingine Katıldı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te halka hitap etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için Muğla'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te halka hitap etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için Muğla'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Muğla, Marmaris, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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