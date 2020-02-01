Kılıçdaroğlu: "CHP olarak deprem bölgesinin bir afet bölgesi olarak tanımlanmasını ve böyle kabul... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'CHP olarak deprem bölgesinin bir afet bölgesi olarak tanımlanmasını ve böyle kabul... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "CHP olarak deprem bölgesinin bir afet bölgesi olarak tanımlanmasını ve böyle kabul...

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğanyol Kaymakamlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğanyol Kaymakamlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Biz CHP olarak deprem bölgesinin bir afet bölgesi olarak tanımlanmasını ve böyle kabul edilmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız var"

"İktidar eğer, 'hayır, biz muhalefetin taleplerini kabul etmiyoruz' diyorlarsa kendileri talepte bulunsunlar, biz destek verelim"

"Çünkü, amaç vatandaşın sorunlarının çözülmesidir. Vatandaşın yaşadığı sorunlar gerçekten ağır. Kış şartlarında eğer afet bölgesi ilan edilirse sanıyorum sorunlar çok daha hızlı çözülecek ve yaralar da sarılacaktır"

Kılıçdaroğlu: CHP olarak deprem bölgesinin bir afet bölgesi olarak tanımlanmasını ve böyle kabul...

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Doğanyol, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:03 Kaynak: AA
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