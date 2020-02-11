Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye rejimi unsurlarının İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırısına ilişkin "Devleti yönetenlerden istirham ediyorum; yeni şehitlerimiz gelmesin. Ölenler bizim insanlarımız. Suriyeli komşumuzla kavga etmek istemiyoruz. Hele hele vekalet savaşının maşasının konumuna gelmek istemiyoruz. Türkiye, egemen güçlerin Orta Doğu'daki taşeronluğuna soyunmamalıdır, bedelini bizim asker ödememelidir." dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, dün İdlib'de şehit olan piyade uzman onbaşılar Davut Özcan, İbrahim Albayrak, Enes Alper, İbrahim Halil Açıkgöz ve Fatih Saylak'a Allah'tan rahmet diledi.

"Onlar bizim onurumuz, bizim gururumuz." diyen Kılıçdaroğlu, şehitlerin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve bütün millete başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye'nin son 2 haftada 13 şehit verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda geçen salı günü 5 madde halinde bir yol haritası çizdiğini ve bunu kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.

Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenlerden istirham ediyorum; yeni şehitlerimiz gelmesin. Ölenler bizim insanlarımız. Suriyeli komşumuzla kavga etmek istemiyoruz. Hele hele vekalet savaşının maşasının konumuna gelmek istemiyoruz. Türkiye, egemen güçlerin Orta Doğu'daki taşeronluğuna soyunmamalıdır, bedelini bizim asker ödememelidir." diye konuştu.

"Sözüm söz"

Kemal Kılıçdaroğlu, astsubayların çalışma hayatında sorunlarının bulunduğunu, ancak iktidarın bunlara duyarsız kaldığını öne sürdü.

Emekli astsubayların yoksulluk sınırının 2 kat altında maaş aldığını anlatan Kılıçdaroğlu, bu kişilerin, "Üstlere emekli maaşı bağlama oranı yüzde 70-85 iken bizlere yüzde 40-55 olması gönlümüzü çok incitiyor, ağrımıza gidiyor. Bizler siyasileri sadece şehit merasimlerinde değil ekonomik, sosyal, hukuksal sorunlarımız olduğunda da yanımızda görmek istiyoruz. Her defasında sözler verilen sorunlarımıza bile insani hassasiyet göremiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin omurgası bizler, ayrıcalık değil, sadece adalet istiyoruz." dediklerini aktardı.

Astsubayların kendisine bu konuda hazırladıkları bir kitapçık verdiğini bildiren Kılıçdaroğlu, söz konusu metinde sorunlarının ve kendilerine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından verilip tutulmayan sözlerin" aktarıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 17 Ocak 2020'de, 'CHP gibi vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutanlardan olmadık.' diyor. Seçim sonrası değil, yıllardır unuttun, sömürdün, vaat verdin, gereğini yapmadın ama benim size sözüm söz, CHP'nin iktidarında öncelikle sizin sorununuzu çözeceğiz. Bir yere grup toplantısının tarihini de yazın, göreceksiniz bütün bu sorunlar çözülecek." diye konuştu.

"Herkesi vicdan muhasebesi yapmaya çağırıyorum"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay Valiliği önünde kendisini yakan vatandaşı anımsatarak, bu kişinin bir baba olduğunu ve işsiz olması nedeniyle çocuklarına yiyecek alamadığını ifade etti.

İşsiz olduğu için çocuklarına yiyecek dahi alamayan babanın intihar etmesi konusunda herkesi vicdan muhasebesi yapmaya çağıran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Beni üzen ne biliyor musunuz? Bu acı olayı dahi istismar edip bir vicdansızlığın altına bir kadının imza atmış olmasıdır. Kişi kendisini işsizlik ve açlık nedeniyle yakıyor. AK Parti'li Ağrı Belediye Meclis üyesi, 'Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez.' diyor. İnsan öldü gitti. 'Yuh olsun.' diyeceğim de hafif kaçıyor. Bunlarda vicdan, ahlak, din, iman var mı? Kişi aylardır işsiz, 'Çocuğuma borç alarak kola aldım.' diyor. Sen hala bunu siyasi manevra olarak görüyorsun. Milyonlarca gencimiz işsiz. Senin karnın tok, köşeyi döndün, her türlü istismarı yapıyorsun biliyoruz. Bari ahlaksızlık yapma."

(Sürecek)