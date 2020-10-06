Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan topraklarının, uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildiğini belirterek, "Azerbaycan, işgal ne zaman sona erecek diye 30 yıldır bekliyor ama Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor, 'Hayır, biz işgal ettiğimiz topraklarda kalacağız.' diyor.

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan topraklarının, uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildiğini belirterek, "Azerbaycan, işgal ne zaman sona erecek diye 30 yıldır bekliyor ama Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor, 'Hayır, biz işgal ettiğimiz topraklarda kalacağız.' diyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin yeni yasama yılındaki ilk TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tam bir dert yumağına döndüğünü, vatandaşların; parlamentoda, sorunların çözümüne katkı vermek için bütün partilerin bir araya gelmesini ve sorunları çözmelerini istediklerini dile getirdi.

Vatandaşın sorunlarının çözümüne ilişkin hangi teklif gelirse gelsin ve hangi partiden gelirse gelsin CHP olarak açık imza vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sizin sorunlarınızı çözmek için eğer bir teklif getirmezlerse, CHP'li milletvekilleri her türlü kanun teklifini hazırlayacaklar, TBMM Genel Kuruluna indirecekler. Orada görüşülürken hangi kesimi ilgilendiriyorsa o kesimin kanaat önderlerine telefon edip, 'Bugün sizin bir sorununuzu çözmek üzere CHP'nin getirdiği kanun teklifi görüşülecek. Bakın bakalım hangi parti sizin lehinize, hangi parti sizin aleyhinize.' bunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla sorunlar çok ama çözülmez değil. Bütün sorunlar çözülebilir. Bütün vatandaşlarıma, yeni yasama yılı başlarken CHP Grubu'ndan en içten sevgi, saygılarımızı ve muhabbetlerimiz gönderiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla kucaklıyoruz."

"Onun haklılığını desteklemek durumundayız"

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğuna dikkati çekerek, "Azerbaycan toprakları uluslararası hukuka aykırı olarak işgal edildi. 30 yıldır bekliyor, işgal ne zaman sona erecek diye ama Ermenistan yönetimi hiç dinlemiyor, 'Hayır, biz işgal ettiğimiz topraklarda kalacağız.' diyor. Azerbaycan yönetimi de diyor ki 'Artık bizim işgale tahammülümüz kalmadı.' ve şu anda bir çatışma var. Dolayısıyla bu çatışmada 83 milyon olarak yüreğimiz Azerbaycan ile. Onları seviyoruz, haksızlığa karşıyız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'ın haklı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "O haklıysa, biz de onun haklılığını desteklemek durumundayız." dedi.

"Sorun tümüyle Ermenistan yönetiminden kaynaklanıyor"

Azerbaycan'a bürokrat olarak iki kez gittiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, olağanüstü hızla gelişen, büyüyen bir ülke. Dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var. Türkiye'de de yaşayan çok sayıda Azeri vatandaşımız var. Birliği ve bütünlüğü koruyarak, bir işgalin sona ermesini arzu ederek ve dileyerek bu olayın sonlanmasını istiyoruz. Sayın Aliyev zaten bu konuda gayet açık, net ve anlaşılır mesaj verdi. 'İşgal ettiğiniz topraklarımızdan çekilin ve özür dileyin dolayısıyla bu sorun bitmiş olsun.' Yine çok net ve açık bir açıklama yaptı. 'Bizim Ermenistan halkıyla bir sorunumuz yok, Ermeni yönetimiyle bir sorunumuz var.' Dolayısıyla sorun tümüyle yönetimden kaynaklanıyor. Bu arada sivillerin hedef alınması çok acı bir olay. Umarım uluslararası kuruluşlar bu konuda gerekli duyarlılığı gösterirler."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Azerbaycan, İşgal, TBMM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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