Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

20.10.2020 14:25
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar için neden tek, özgün bir kanun çıkarılmaz? Biz bununla ilgili bir çalışma da yaptık. Eğer diğer siyasi partiler de 'evet' derse muhtarların hakkını, hukukunu özel bir yasada düzenleyelim." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar için neden tek, özgün bir kanun çıkarılmaz? Biz bununla ilgili bir çalışma da yaptık. Eğer diğer siyasi partiler de 'evet' derse muhtarların hakkını, hukukunu özel bir yasada düzenleyelim." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantı öncesinde gazeteci yazar Bekir Coşkun'u sonsuzluğa uğurladıklarını ifade etti.

Bekir Coşkun'un kalemini satmayan yiğit bir gazeteci olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Coşkun'un, "düşündüğünü şiir tadında yazan" bir gazeteci olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bekir Coşkun, belli çevreleri ürküten bir gazeteci. Adaletten, haktan, hukuktan yana olan bir gazeteci. Sadece insan haklarını değil, canlı olan herkesin hakkını ve hukukunu savunan bir gazeteci. Ağacın, kuşun, kedinin, köpeğin, her şeyin korunması gerektiğini söyleyen bir gazeteci. Urfa'dan İstanbul'a, Ankara'ya yolculuğu güzel bir yolculuktur aslında. Urfa'nın kültürünü asla unutmayan bir gazeteci. Son yazısında Urfa'nın hoyratına benzer bir dörtlüğü vardı. Şöyle diyordu: 'Yazarım yazı bilmem. Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilmem.' Evet, bu yazı böyle geçirdi ama gelecek yazı bilemedi." diye konuştu.

Coşkun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, Coşkun'un bütün yazılarının miras kaldığını, onun beklentilerini yaşatmanın herkesin ortak görevi olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hafta sonu gerçekleşen seçimde cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Demokratik bir yarış gerçekleşti. Sayın Ersin Tatar cumhurbaşkanlığına seçildi. Kendisini hem Twitter üzerinden hem de doğrudan telefonla kutladım. Başarılarının sürekli olması hepimizin ortak arzusu. Umuyoruz ve diliyoruz, Kıbrıs'ın tanınması konusunda çok daha geniş, köklü bir çabayı hayata geçirir. Kıbrıs'a barışın ve demokrasinin gelemesini sağlayan kişi rahmetli Bülent Ecevit. Bu vesileyle Ecevit'i de saygıyla, sevgiyle, hürmetle anmak hepimizin ortak görevi." dedi.

19 Ekim'in Muhtarlar Günü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, muhtarların hakkını ve hukukunu savunmanın CHP'nin görevi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, 82 değişik kanunda 354 maddenin muhtarlarla ilgili olduğunu, hiçbir muhtarın bunları bilmediğini, kendisinin de hiçbir siyasinin de bunları bilmediğini ifade etti.

"Muhtarlar için neden tek, özgün bir kanun çıkarılmaz?" sorusunu yönelten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Çalışmamız da hazır. Eğer diğer siyasi partiler de 'evet' derse muhtarların hakkını, hukukunu özel bir yasada düzenleyelim ve bu özel yasada yer alsın. Belediye başkanlarının, milletvekillerinin var da niye muhtarların yok. Üstelik muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kesim. Hiçbir siyasi partiye üye değil. Adıyla sanıyla çıkıyor, 'şunları yapacağım bana oy verin' diyor. Oyunu alıyor, geliyor koltuğuna oturuyor. Muhtarlık seçimleri birinci sınıf demokrasiyi andırır. Aynı zamanda muhtarlarla ilgili olarak bir bütçenin de olması gerekir. Bütün muhtar kardeşlerime söylüyorum: Gördüğün her siyasiye söyle, 'Neden bizim bütçemiz yok kardeşim'. Belediyenin bütçesi var, başkan seçimle geliyor. Hizmetse ben de hizmet ediyorum. En azından evinde yiyeceği olmayana ben yardım edeyim. Sosyal yardımlar politik olarak dağıtılacağına, sosyal yardımların muhtarların eliyle dağıtılması lazım. Bir mahallede, köyde kimin yoksul olup olmadığını, kimin ihtiyaç sahibi olup olmadığını en iyi muhtar bilir. Niye devre dışı tutuyorlar? Yine aynı şekilde muhtar tek başınadır. Bir yere gittiği zaman muhtarlığı kapatmak zorundadır. Oysa muhtar olmadığı zaman, bürokratik işleri yapabilmesi için bir kişinin görevlendirilmesi lazım. Bizim bazı belediyelerimiz bu görevlendirmeleri yapıyor. Bunun yasal anlamda gerçekleşmesi lazım."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtar, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Zengilan şehri bizimdir Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı takıldı Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu         
13:54
Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi için çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler Erdoğan'ın duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi için çalışmalar başladı! İşte Tuna-1 kuyusundan ilk görüntüler         
13:53
Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş         
13:31
Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti         
13:12
Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak         
12:46
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 14:33:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei