Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

22.12.2020 14:29
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe tamamen tefecilere hizmet eden bir bütçedir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe tamamen tefecilere hizmet eden bir bütçedir. Kaynağın önemli bir kısmı faizlere ödeniyor. Dolayısıyla bu bütçeye 'evet' dememiz felsefemize de aykırıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2021 yılı bütçesinin 83 milyon vatandaşa getirdiği hiçbir artı olmadığını ileri sürdü.

2021 yılı bütçesiyle işçiye, emekliye, esnafa, manava, bakkala, sanayiciye, sokak esnafına, memura hiçbir şey verilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe tamamen tefecilere hizmet eden bir bütçedir. Kaynağın önemli bir kısmı faizlere ödeniyor. Dolayısıyla bu bütçeye 'evet' dememiz felsefemize de aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçeye destek vermenin vatandaşın mutfağındaki yangını görmemek anlamına geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz vatandaşın mutfağındaki yangını görüyoruz ve ona göre konuşuyoruz. Bütçe görüşmelerinde bütün arkadaşlarım olağanüstü bir performans gösterdiler. Hepinize yürekten teşekkür ederim." diye konuştu.

Trabzonspor eski başkanlarından Özkan Sümer'in hayatını kaybettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Trabzonspor denince Özkan Sümer akla gelir. Onu kaybettik. Trabzonspor camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Trabzonspor'un onur üyesi olmaktan da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim." dedi.

Kılıçdaroğlu, sporun Anadolu'da şahlanmasının ana aktörünün Özkan Sümer olduğunu dile getirerek, onu rahmetle anmanın boyunlarının borcu olduğuna dikkati çekti.

Gaziantep'te hastanede çıkan yangın

Türkiye'de insan hayatının çok ucuz olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, gerekli önlemlerin alınmadığını ve insanların kazalar sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Gaziantep'te bir hastanede meydana gelen yangında bildiği kadarıyla şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi. Kılıçdaroğlu, bu ve benzeri kazaların bir daha yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

Kovid-19'a karşı alınan önlemlerle ilgili değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"O kadar çaresiz ve stratejiden yoksunlar ki Kovid-19 olayını yönetemediler, hala yönetemiyorlar. Esnafa, sanayiciye, kuryeciye, bakkala, kahveciye faydamız olun dediler, program açıkladılar işin ta en başında. 'Otelde konaklar ve uçakla seyahat ederseniz KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indirdik'. Hayattan bu kadar kopmuş bir anlayış. Yardım edeceklerine vatandaşa IBAN numarası verdiler, 'ne olursun bize yardım et' dediler. Bir hükümet, salgın bir hastalık döneminde, bana dünyadan bir örnek göstersinler, vatandaşına yardım etmek için vatandaşından yardım dileniyor. Sen vatandaşına yardım edeceksin. Nereye gitti bu para? Kovid-19 deyince bir esnafın cümlesi artık tarihsel bir cümle haline geldi. '40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum, bana 40 gün bakamadı' diye. 5 maskeyi dağıtamayan, dağıtmayı yönetemeyen bir siyasal iktidarın Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. Zaten yönetemiyorlar Türkiye'yi."

Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam itibarıyla 18 bin 351 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğine işaret ederek, bu kişilerden 216'sının sağlık çalışanı olduğunu vurguladı.

"Bu çok acı bir tablo." diyen Kılıçdaroğlu, bir insanı kurtarmaya çalışan sağlık personelinin hayatını feda ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı ???????Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına da rahmet dileyerek, bütün sağlık personeline çabalarından ötürü yürekten teşekkür etti.

(Sürecek)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Trabzonspor, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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