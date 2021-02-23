Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının kasasındaki 128 milyar doların "buharlaştığını" savunarak, "Erdoğan, 128 milyar dolar sorulunca, damadı savunuyor; 'Damadın başarılarından kuduruyorlar, çıldırıyorlar' diyor. Başarıysa niye görevden aldın? Bu milletin Merkez Bankasında biriktirdiği 128 milyar doları ne yaptın Sayın Erdoğan?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, ekonomide de devletin yönetilemediğini savundu.

"Damadı ekonomiden sorumlu bakan, Türkiye Varlık Fonuna da başkan yardımcısı yaptı. Hazine'yi, Merkez Bankasını teslim etti. Yönetiyor ama yönetemiyor. Erdoğan'dan talimat alıyor, gereğini yapıyor. Kayınpeder damat götürüyorlar." diyen Kılıçdaroğlu,128 milyar doların satıldığını, Merkez Bankasının kasasındaki 128 milyar doların "buharlaştığını" iddia etti.

Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların kime satıldığı sorusuna şu ana kadar cevap verilemediğini ifade ederek, bununla ilgili Meclis Araştırma önergesinin, kendisine "milliyetçi" denilen parti ve AK Parti'nin oylarıyla reddedildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, 899 milyar liralık bu tutarın, sıradan bir rakam olmadığını kaydederek, gittiği yerlerde çiftçi, esnaf, simitçi, manav, emekliye sorduğu, "128 milyar dolardan sana bir şey düştü mü?" sorusuna, "Hayır" yanıtını aldığını anlattı.

"128 milyar dolar nereye gitti?" sorusunun sorulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Damat yok ortada. Damadı görevden aldı. Damadın görevden alınışını açıklayacak televizyon, gazete bulamadılar. 128 milyar dolar sorulunca, damadı savunuyor Erdoğan. 'Damadın başarılarından kuduruyorlar, çıldırıyorlar' diyor. Ne başarı ama. 128 milyar doları peşkeş çekeceksiniz bir avuç tefeciye; başarı. Peki başarıysa niye görevden aldın? Alma görevden. Başarıysa 128 milyar doları senin talimatınla bir avuç insana peşkeş çeken Merkez Bankası Başkanı'nı niye görevden aldı? Onu da almasaydın. 128 milyar doların hesabını sorunca da kıyamet kopuyor; 'Neden bunu soruyorsunuz, bizi kıskanıyorsunuz' diye. Vallahi kıskanmıyoruz, niye kıskanalım, kıskanılacak bir şey mi yaptınız? Bu milletin Merkez Bankasında biriktirdiği 128 milyar doları ne yaptın Sayın Erdoğan? Kime verdin? Bir daha soruyorum. Sormadığımız zaman görevimizi yerine getirmiş, vatandaşın hakkını hukukunu korumuş olur muyuz? Bir Allah'ın kulunun çıkıp bize açıklaması lazım. Hadi bana açıklama, manava, bakkala, sanayiciye, bir sürü kuruluş var onlara, esnafa açıkla. '128 milyar doları esnafa, çiftçiye, sanayiciye verdik' de. Bakalım onlar ne diyecek?

Öyle bir noktaya geldik ki yönetim artık güven vermiyor. Plağı değiştirdiler şimdi faizi yükseltiyorlar. İster faiz ister dolar yükselsin ikisinden de kazanan tefeciler. 128 milyar doları da tefecilere verdiler. Döviz yükselmesin diye 128 milyar doları heba ettiler. Ağrıma giden de şu: Şu 128 milyar doların 50 milyar dolarını Tank Palet'e verseydiniz, Katarlıları oradan çıkarsaydınız daha iyi olmaz mıydı? 128 milyar doları kimseyi vermediler ama yandaşa gelince bunlardan daha bonkörü yok."

-"Esnafa gelince aslan, bunlara gelince kedi"

İstanbul Havalimanının 2018 ve 2019'un 18 milyar liralık kira bedelinin daha önce ertelendiğini şimdi de 2020-2021'in kira bedelinin ertelendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz ödemeyeceğiz kira bedelini" dendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Esnafa gelince aslan, bunlara gelince tipik bir kedi." dedi.

Kılıçdaroğlu, 1 milyon 300 bin esnafa 7 milyar lira verildiğini, 4 kişinin sadece kira ertelemesinin 36 milyar olduğunu belirterek, esnafa, "Bunlara gidip oy verirsen iki elim iki yakanda olur." diye seslendi.

Türkiye'deki esnaf kadar sıkıntı yaşan başka hiçbir esnaf bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "O kadar ileriye gittiler ki, 4 kişi 'Kira ödeyeceğiz ama paramız yok' diyor. Bunlardan biri, 'Şartlar uygun olursa Kanal İstanbul ihalesine de katılmak isterim' diye açıklama yapıyor. Hortum üzerine, soygun üzerine kurulan bir şirket yapısı. Türkiye'nin en büyük ihalelerini almalarına rağmen neden bunların kira borçlarını erteliyorsunuz? Esnafınkini 5 ay ertelediler, üzerine bir de cari faiz eklediler." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sandığın bugün veya yarın, ne zaman olursa olsun önlerine geleceğini dile getirerek, demokratik yollarla, dünyaya örnek olacak şekilde, halkın başına bela olan bir siyasal iktidarı göndereceklerini savundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak dünya siyaset tarihinde bir ilki gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Farklı görüşleri olan siyasi partilerle beraber, demokrasiyi savunan dostlarımızla beraber bir dikta yönetimini sandıkta yeneceğiz ve onları göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

-"O kadar akıllı bir virüs yok"

AK Parti kongrelerinin yapıldığını, "lebalep" dolu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Orada Kovid hiç olmuyor. Bu Kovid kadar akıllı bir virüs yok. O kongrelere gitmiyor ama kahveci dükkanını açtığında, Kovid oraya gidiyor. Bunun tespitini Erdoğan yapıyor. 'Kovid size gelebilir, aman ha dikkatli olun. Ama bizim kongreler lebalep dolu, burada Kovid olmaz' diyor. Akla, mantığa bakın. Esnaf perişan. Bari HES koduyla gelsinler, lokantayı açsınlar. Kongreye gidiyorsunuz lebalep dolu ama iki kişi lokantada yemek yediğinde 'olmaz' diyorlar. Bu herhalde bir yerde vatandaşın hafızasında duracak." diye konuştu.

Bu güzel ülkeye beraber huzuru getireceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, A, B, C partili, hangi partiden olursa olsun hep beraber, birlikte bütün zenginlikleriyle huzur içinde yaşayacaklarını söyledi.

Esnafın, çiftçinin faiz borçlarını sileceklerini, öğrencilerin kredi borçlarını sıfırlayacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye hizmeti gerçek anlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapacağız, hortumculara değil. Hortumcular 19 yıl yeteri kadar beslendiler. O hortumcular ülkeye yatırım değil, paralarını yurt dışına götürdüler. Onların paraları Londra, Katar, Malezya, vergi cennetlerinde. Onlar parayı Türkiye'de kazanıp yurt dışına gönderiyorlar. Hangi esnaf parasını yurt dışına götürüyor?" değerlendirmesinde bulundu.

-"Ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı, DMO'ya fatura edildi mi?"

Kılıçdaroğlu, Sinovac'ın Türkiye getirilişinde iktidara yakın bazı şirketlerin aracı olduğu iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Bu doğru değil. Biz anlaşmamızı doğrudan Sinovac'ın kendisiyle yaptık. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Sinovac arasında herhangi bir aracı yoktur." yanıtını verdiğini belirtti.

Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin aracı olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, 9 Şubat 2021'e kadar 10 milyon 162 bin 123 doz aşının, Türkiye'ye getirildiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, bunlar için DMO'nun Keymen'e 121 milyon 945 bin 476 dolar ödediğini ifade ederek, "31 Aralık 2020'de Esenboğa gümrüğünden aşılar geçiyor. Gümrük Müdürlüğünden geçen doz aşı miktarı 1 milyon 342 bin 298. Bu doz aşı gümrükten Keymen tarafından çekiliyor, DMO'ya faturalanıyor. Gümrükteki beyana göre, 1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor. Yani 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz. Sayın Bakan'a ve Erdoğan'a soruyorum: Ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı, DMO'ya her dozu 12 dolardan fatura edildi mi edilmedi mi?" diye sordu.

Bu arada toplantıyı, yerel seçimler öncesinde CHP'den istifa eden ve partisine yeniden katılan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da izledi.

(Bitti)