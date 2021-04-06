Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ya 'CHP gelse acaba memleketi yönetir mi?' Bal gibi yönetir. Adaletle, güzellikle yönetir. Açlık, sefalet olmaz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'de 16 yaşındaki Sidar isminde bir vatandaşa, "maskeyi nizami takmadığı" gerekçesiyle 900 lira ceza kesildiğini söyledi.

Babası esnaf olan genç kızın söz konusu cezayı ödeyemediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kendisine, 'Sen ödemezsen babandan, ev haczi, gayrimenkul, menkul ne varsa haczedeceğiz, parayı alacağız.' deniyor. Peki bu bir zulüm değil mi?" diye sordu.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nden bir görseli paylaşan Kılıçdaroğlu, "Maskesiz bir sürü adam var. Buraya ceza yazan var mı? Yok. Kim bunların dayıları? Sarayda oturanlar, beşli çeteler, dolarla, avroyla oynayanlar. Bunlara ceza yok ama 16 yaşında Kayseri'deki Sidar'a 900 lira ceza. Bunu vicdan kabul eder mi? 16 yaşındaki kıza 900 lira, bunlara sadece alkış. Bunları doğru kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet yönetiminde çifte standardın olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, AK Parti Kongresi ve CHP Kurultayı'na ilişkin bazı fotoğraflar göstererek, şöyle konuştu:

"Dayısı olan için farklı, dayısı olmayan için zulüm. Birine ikramiye, diğerine zulmedeceksin. Buna da devlet yönetimi diyeceksin. Devlet böyle yönetilmez; devlet, adaletle, bilgiyle yönetilir. Bu tabloyu eğer AK Parti'li kardeşlerim, MHP'ye oy veren kardeşlerim içlerine sindiriyorlarsa bir şey demiyorum. İçlerine sindiremiyorlarsa, 'burada bir adaletsizlik var.' diyorlarsa beni dinleyin kardeşim, sözüm söz bu ülkeye mutlaka adaleti getireceğim.

Tuttular ta Karadeniz'den başladılar, kalabalık kongreler yaptılar. Defalarca söyledik, bunlar yanlıştır diye. Şu, CHP'nin kurultayı. Bu da AK Parti'nin kurultayı. CHP kurultayında bütün sosyal mesafeler korunmuştur. AK Parti kurultayında yoktur. CHP devleti yönetmemektedir. AK Parti'nin bir kişisi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmektedir. Bu tablodan hangisi örnek vatandaşa? Bu mu, bu mu? Bu örnekse bilin ki CHP, Türkiye Cumhuriyeti'ni adaletle yönetecektir. Böyle olduğu gibi. Hiçbir vatandaşının geleceğini tehlikeye atmayacaktır."

"Bal gibi yönetir"

CHP kurultayını yapmadan önce Sağlık Bakanlığına yazı yazarak, "Hiçbir partilimizin hayatını tehlikeye atmak istemeyiz. Kongremizi nasıl yapalım." diye sorduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Kapalı yerde yapmayacaksınız, açık yerde yapacaksınız. Sosyal mesafeyi koruyacaksınız." karşılığını aldıklarını aktardı.

Kurultayı bu kapsamda gerçekleştirdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hiçbir vatandaşımızın hayatını tehlikeye atmadık. Söyleyin bakalım, devleti kim daha iyi yönetir? Kim adaletle yönetir ve kim vatandaşına değer verir? Diyorlar ya 'CHP gelse acaba memleketi yönetir mi?' Bal gibi yönetir. Adaletle, güzellikle yönetir. Açlık, sefalet olmaz." diye konuştu.

"Hiçbirinin bilimle ilgisi yok"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuruluna değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin. Bilime ayıptır. Ne dedikleri belli değil. Oturmuşlar koltuğa. Memlekette, 4 Nisan itibarıyla vaka sayısında Amerika Birleşik Devletleri'ni geçtik. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Bu ülke nasıl yönetiliyor? Bilim Kurulu var, tamamen hikaye. Orada oturanların hiçbirinin bilimle ilgisi yok. Siyasi iktidar, senin koyduğun kurallara uymazsa izzetüikbal ile çekileceksin oradan. 'Ben bilim insanıyım, siyasetçi değilim. Ben onurumu ezdirmem.' diyeceksin. Ama tam tersi oluyor. Oturmuşlar oraya, Bilim Kurulu ayrı havadan, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Saray ise zaten 'Kaç kişi ölürse ölsün, yeter ki benim koltuğum sağlam olsun.' diyor. Bu mudur devleti adaletle yönetmek? Bu mudur vatandaşının can ve mal güvenliğini, sağlığını korumak? Kontrolü tamamen kaybetmişler ve devleti yönetemiyorlar. Tek düşündükleri koltukları.

Saray ve beslemelerinin durumu çok iyi. Bir yerden değil, beş yerden maaş alıyorlar. Maaşlarını avro üzerinden alıyorlar. Garantili maaşları. İstifa etseler, işlerine son verilse bile dünyanın parasını alıyorlar. Bunlar vergi de ödemiyorlar. O da başkaları tarafından, başka kurumlar tarafından ödeniyor. Bir elleri yağda, bir elleri balda. 193 kişi hayatını kaybetmiş. İnsan gece uyumaz. Bunların umurunda bile değil. 100 kişi değil, 100 bin kişi de ölse umurlarında değil. Bekledikleri tek şey, 'Benim cebim nasıl dolacak? Ben paramı nasıl alacağım? Londra'daki bankalara paramı nasıl yatıracağım?' Bunların derdi o. Bunlar tefecilere çalışıyorlar. Beşli çete de hayatından çok memnun. Bunların da bir sıkıntısı yok. Garantilerin tamamı dövizle. Peki esnafın, manavın, taksicinin, kamyon şoförünün, apartman görevlisinin, sokak satıcılarının, simitçilerin, pastacıların, yeşil saha çalıştıranların durumu nedir? Sarayın umurunda bile değil. '1000 lira verdim idare edin.' Sen 1000 lirayla bir ay geçin bakalım, nasıl geçiniyorsun? Sen 1000 liraya para bile demiyorsun. Senin gözünün önünde sadece dolar var, Amerikan doları var. Avrupa'nın avrosu var. Sen Türk lirasını zaten çoktan boş vermişsin."

"Esnaf artık eski esnaf değil"

Kılıçdaroğlu, CHP'li 20 milletvekili ile Parti Meclisi üyelerinin 31 Mart-1 Nisan'da Isparta'da olduğunu aktararak, "Bir esnaf şunu söylüyor, 'Ramazan ayı geldi. En çok iş yapacağımız dönemde dükkanlar kapandı.' Bu esnaf kardeşime soruyorum, en çok para kazandığın dönemde senin dükkanını kapatan kongreleri kim yaptı?" dedi.

CHP milletvekillerinin, "her 100 metrede bir dükkanın kapandığı" gözlemini aktaran Kılıçdaroğlu, "Artık geçinemiyor. Adam kirayı ödemiyor. Saraydakiler bunu biliyor mu? Bilse ne olur bilmese ne olur? Onun gözünde esnaf yok ki zaten. Esnafı şöyle görüyor; 'Nasıl olsa vururum ensesine tokadı, alırım oyumu.' Ama bu esnaf artık eski esnaf değil. Bu esnaf, sana sandıkta hesabını soracak. Bunu gayet iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Isparta'nın 2 bin nüfuslu Aksu ilçesinde bir esnafın,"Daha 6 aydır açığım. 25 bin lirayı bulan veresiye defterim var." dediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Millette para yok." ifadesini kullandı.

Yine Aksu ilçesindeki bir ayakkabıcının, "30 yıldır ayakkabı satarım. İlk defa gelip bana 'İkinci el ayakkabı var mı?' diye soruyorlar." dediğini paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Halkın yeni ayakkabı alamayıp ikinci el sorduğu bir dönemi yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda bile böyle olmamıştı. Devleti yönetemiyorlar. Dağılmış, kontrolü tamamen kaybetmiş vaziyetteler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sarayda lale devri yaşanıyor; herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Ahali felaket vaziyette. Erdoğan çıkıp esnafın önüne, dükkanına gidebilir mi? Aksu ilçesine gidebilir mi? Isparta'ya gidip esnaflarla birebir konuşabilir mi? Hayatta gidemez. Belki 50 bin korumayla gider. Bu mudur devleti yönetmek? Bu mudur halkçı olmak? Bu mudur milliyetçi olmak? Aynı şeyi Bahçeli'ye de soruyorum. Bu tabloya Bahçeli de destek veriyor. Ülkücüleri bunun dışında tutuyorum. Ülkücü kardeşlerimin ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Çok rahatsız olduklarını da gayet iyi biliyorum. Bahçeli ayrı. Bütün bu yoksulluğun değirmenine su taşıyan kişidir. Emin olun, bunlarda vicdan yok."

"Mezarlıklar vazgeçilmez adamlarla doludur"

Kayseri'den Sahabiye Medresesi'ndeki dükkanlara değinen Kılıçdaroğlu, "Geçen yıl, 9 bin 380 lira kira ödeyen bir esnaftan bu yıl, 20 bin 332 lira istiyorlar. Ne oldu da bu kadar büyük bir zam yapıyorsunuz? 'Vakıflar Genel Müdürlüğü istedi.' diyorlar. Vakıflar Genel Müdürünün bilgisi yok. Büyükşehir Belediye Başkanı istiyor." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sandık geldiğinde bütün vatandaşların düşünmesini istediğini belirterek, "Bu, AK Parti'li belediye. Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinde böyle garabetler olmaz. Onlar halka hizmet ederler. Halk için çalışırlar. Kayserili kardeşime söylüyorum, sandık gelecek bu kardeşine oy vereceksin. Cumhuriyet Halk Partisine oy vereceksin. O paraların tamamını sana faiziyle iade edeceğim." ifadelerini kullandı.

2020'de 99 bin 588 esnafın iflas ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu, 99 bin kişi nasıl yaşıyor acaba? Devleti yöneten iradenin şunu sorması lazım: '99 bin kişi iflas etti. Bunların aileleri, çocukları var. Bir sorun bakayım, bunlar geçimini neyle sağlıyor?' Saray bunu sorabilir mi? Soramaz. Sormaz da zaten. 99 bin kişi ölmüş, iflas etmiş onların umurunda bile değil. Umurunda olan tek şey var, koltuğumu nasıl korurum diye. Koltuk insanı büyütmez, insanı büyüten akıldır, adalet duygusudur. Koltuğa oturdun, kendini vazgeçilmez adam görüyorsun. Dünyadaki bütün mezarlıklar vazgeçilmez adamlarla doludur." değerlendirmelerinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, son 14 ayda en az 124 bin 910 esnafın iflas ettiğini dile getirerek, "İzledikleri yanlış politikanın getirdiği fatura budur." dedi.

"Mal depoda, icra kapıda"

Çiftçinin de hayatından memnun olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

" Nevşehir'de, Kırşehir'de 400-450 ton patates depolarda duruyor, yeşillendi. Alacak kimse yok ama banka haciz gönderiyor traktörüne, hayvanına, arabasına, evine. Bu adam nasıl geçinecek? Zamanında 'Taksitlendirin.' dedik, yapmadılar. Şimdi 'Tarım Kredi Kooperatifleri borcu dolayısıyla taksitlendireceğiz.' diyorlar. Güzel. Faizi ne yapıyorlar? 11'den 18'e çıkarıyorlar. Neyin fiyatı düştü de sen bunun fiyatını bu kadar yükseltiyorsun? Sen üreticinin elindeki patatesi, elmayı aldın mı? Bu adam nasıl ödeyecek? Mal depoda, icra kapıda. Banka gelmiş, Tarım Kredi gelmiş, 'Parayı öde.' 'Malı al ki parayı ödeyeyim. Malı satmadıktan sonra ben nasıl ödeyeceğim.' Çiftçinin saray hükümetinden alacağı var. Ödemiyor parasını. Eskiden yapılandırmada 5 taksitti. Şimdi yüzde 30'u peşin 3 taksit. Çiftçi bunu nasıl ödeyecek? Çiftçi de memnun değil."

(Sürecek)