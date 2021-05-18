Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

18.05.2021 14:20
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. 21. yüzyılda yapılıyor bu. Bütün insanlığa çağrıda bulunmak hepimizin görevidir. Kan gövdeyi götürürken dünyanın demokratları ne yapıyor acaba? Neden bu çatışmayı engellemiyorlar? Neden katliamı engellemiyorlar? Orada ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyada yaşayan insanları ilgilendirir. Her birimizin tek tek sorumluluğu var." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı tebrik ederek başladı.

Süper Lig'de yaşanan rekabetin herkesin bir şekilde dikkatini çektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Beşiktaş, bu yıl şampiyon oldu, yürekten kutluyoruz. Bu yıl kitleler kim şampiyon olacak diye bir beklenti içindeydi. Beşiktaş ipi göğüsledi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a, futbolcusundan malzemecisine, teknik heyetinden taraftarlarına kadar herkesi yürekten kutluyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "İsteriz ki güzel bir dünyada yaşayalım. İsteriz ki dünyada savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin, insanlar ölmesin. Tanrının yarattığı, Allah'ın yarattığı doğaya herkes saygılı olsun." ifadeleriyle sürdürdüğü konuşmasında, Mescid-i Aksa'da sabah namazından sonra Filistinlilere yapılan saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bu saldırının sonraki süreçte de devam ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. 21. yüzyılda yapılıyor bu. Bütün insanlığa çağrıda bulunmak hepimizin görevidir. Kan gövdeyi götürürken dünyanın demokratları ne yapıyor acaba? Neden bu çatışmayı engellemiyorlar? Neden katliamı engellemiyorlar? Orada ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyada yaşayan insanları ilgilendirir. Her birimizin tek tek sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin, işgal edilmiş topraklarını geri almak, bağımsız bir devlet olmak istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, bu isteklerin de Filistinlilerin en tabii hakları olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni üzen, İslam dünyasındaki parçalanma... Kendi ülkesinde barıştan söz edip Filistin'de yapılan katliama sessiz kalan dünya, Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerekli çabayı göstermemesi. Bunların tamamı önümüzde duruyor. Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdürüyoruz. Filistin, bağımsızlık mücadelesini verirken bizim gençlerimiz de oradaydı. Gençlerimizden bazılarının mezarları hala Filistin'de. Filistin ile tarihi bağlarımız var. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur.

Üzülerek bir şeyi daha ifade etmek isterim: İhvan endeksli bir dış politika, Türkiye'nin bölgedeki saygınlığına çok büyük darbe vurdu. Türkiye'nin bölgede bir ağırlığı vardı. Sorunlar ortaya çıktığında bölge halkları Türkiye'nin gelip sorunu çözmesi için bölgeye davet ederler, Türkiye'nin gelip bu sorunu çözmesine katkı vermesini isterlerdi. Bu ağırlığı da Türkiye, büyük ölçüde kaybetti."

(Sürecek)

Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin, İsrail, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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