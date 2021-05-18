Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

18.05.2021 16:13
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti öyle yöneteceksin ki sen milletten değil, millet senden helallik isteyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti öyle yöneteceksin ki sen milletten değil, millet senden helallik isteyecek. Özrün kabahatinden büyük, hatalarını, milleti nasıl perişan ettiğini görüyorsun; 'Bana helallik verin'. Niye versin kardeşim?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlar karşısında derin bir kaygıyla çıkış aradığını söyledi.

Milyonlarca vatandaşın geçinemediğini, esnafın kan ağladığını, gençlerin işsiz olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Namaz kılmaya bile onlarca arabayla giderken, israfın haram olduğunu bilerek bunu yaparsanız vatandaş bunu görüyor, 'Nedir bu Allah aşkına?' diyor. Elektrik, doğal gaz, su parasını ödemekte zorlandığınızı biliyorum. Türkiye'nin bütün coğrafyasında yaşanıyor bu sorunlar. 19 yıldır ülkeyi yönetenlerin pandemi sürecini yönetemediklerini, 5 maskeyi bile dağıtmaktan aciz olduklarını biliyorum. Siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz, yaşıyorsunuz." diye konuştu.

Salgınla mücadele için kapanma sonrasında AVM'ler açıkken çay bahçelerinin kapalı olmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Allah bunlara akıl fikir versin. Nasıl aldılar bu kararları, emin olun anlamakta zorlanıyorum." ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2020 yılının 9 ayında 107 bin hanenin elektriğinin kesildiğini belirterek, vatandaşların her sorununu dinlediğini ve bunları dile getirdiğini anlattı.

İktidarın "128 milyar dolar nerede?" sorusundan rahatsız olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın bu rezervinin kime, kaç liradan satıldığını kimsenin bilmediğini öne sürdü.

Türkiye'nin turizm reklamlarında "Ben maske takıyorum, sen keyfine bak." yazılı maskelerin kullanıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir sürü rezalet çıkardınız, bari bu milletin onuruyla oynamayın. Onu da yaptılar. Ben biliyorum, siz de bilin. Ben unutmuyorum, siz de unutmayın." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu adam sana helallik verecek mi?"

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın, yandaşlarını ve eski milletvekillerini birden fazla maaşla üst düzey pozisyonlara atadığını; ekonomik ve siyasal bir buhranla vatandaş karşı karşıyayken iktidarın keyif içinde yaşadığını iddia etti.

Bir lokanta işletmecisinin kendisine gönderdiği elektronik postayı paylaşan Kılıçdaroğlu, bu esnafın, 438 günde sadece 187 gün lokantasını açık tutabildiğini, krediyle borçlarını ödemeye çalıştığını ve devlet desteğinin yeterli olmadığını yazdığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dile getirmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bütün bunlar olurken yaptıkları rezaleti, haksızlıkları biliyorlar, milleti nasıl perişan ettiklerini biliyorlar, şimdi helallik istiyor. Nasıl bir helallik? Sormak istiyorum; kör kuruşa mahkum ettiğin esnaf, işsiz bıraktığın milyonlarca genç, yatağa aç giren çocuklar, onların anneleri ve babaları, pazar artıklarından beslenen yüzbinler sana helallik verecek mi? Dükkanı kapalı, ayladır çalışmıyor, icra memuru kapıda, bu adam sana helallik verecek mi? Onlar da 'Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Sorumlusu kim? Bizi yöneten sensin, sana oy verdik, bizi aç bıraktın, perişan ettin, çocuğumuzu işsiz bıraktın, sana hakkımı nasıl helal edeceğim?' diyor." sözlerini sarf etti.

Kamu-özel iş birliği yatırımlarını yapanlara devlet tarafından yapılan ödemelere de değinen Kılıçdaroğlu, iktidarın esnafa para vermezken, söz konusu projelerin müteahhitlerine milyarlarca dolar ödediğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, dolar kurunun yükselmesinden kimin nemalandığını da sorarak, "Beşli çete. Dolar arttıkça bunların keyfi yerinde. Öyle bir sözleşme yapmışlar ki sadece dolar artışından değil, ABD'de enflasyon yükselirse onun da payını veriyorlar. Şu memleket yönetimine, şu acı tabloya bakın." dedi.

Orta Çağ mantığıyla 21. yüzyılda devlet yönetilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Devleti öyle yöneteceksin ki sen milletten değil, millet senden helallik isteyecek. Özrün kabahatinden büyük, hatalarını, milleti nasıl perişan ettiğini görüyorsun; 'Bana helallik verin'. Niye versin kardeşim?" diye konuştu.

CHP olarak esnafa verilmesi gereken destek tutarları konusunda öneride bulunduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, esnafın, SGK primlerinin ve vergilerin faizsiz ertelenmesini istediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın ülkenin bu girdaptan kurtulması için çıkış aradığını dile getirerek, "Bu işin erbabı, milletini seven, saygı duyan, hayatı boyunca varlığını, canını, malını, düşüncesini millete feda eden bir liderimiz vardı; Bülent Ecevit. 'Ne ezen ne ezilen; insanca, hakça bir düzen' derdi. Size onu vadediyorum, ne ezen ne ezilen; insanca, hakça bir düzen olacak." ifadesini kullandı.

İktidara gelmeleri halinde ilk 6 ay içerisinde Türkiye'ye huzur ve barış geleceğini, kamplaşmanın biteceğini, kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzından dolayı sorgulanmayacağını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette kim yaşıyorsa başımın üstünde yeri var. Herkesi kucaklayacağım. Benim bu millete bir sözüm var, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda, FETÖ'nün siyasi ayağını çıkaracağım, mafyanın da siyasi ayağını çıkaracağım." görüşünü paylaştı.

"Türkiye'yi uyuşturucunun ve insan kaçakçılığının merkezi haline getirdiler"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeraltı dünyası çetelerinin ortaya çıkmaya başladığını dile getirerek, "Kurtuluş Savaşı'nı veren ve bütün mazlum milletlerin örnek aldığı Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl olup da yeraltı dünyasının çeteleriyle kol kola gezdiğini" sordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı çıktı. AK Parti, MHP ve yeraltı dünyasının çeteleri. Üç ortaklı. Şimdi diyecekler ki 'Nereden çıktı mafya, nasıl üçüncü ortak oldu?' Anlatacağım. Meşru bir siyasi partinin genel başkanı, eğer bir yeraltı dünyası liderini hapishanede ve hastanede ziyaret eder, onun için özel af çıkarılmasına yönelik çalışır, onun taleplerine iktidar partisi boyun eğip 'Senin için af çıkarıyoruz' derse ve hapisten çıkarırsa bu kişi üçüncü ortak olur mu olmaz mı? Yeraltı dünyasının çeteleri gücü siyasi iktidardan alıyor, sırtlarını oraya dayamışlar. 19 yıldır devleti yönetiyorlar, 19. yılın sonunda Türkiye'yi uyuşturucunun ve insan kaçakçılığının merkezi haline getirdiler. Eğer bir ülke uyuşturucu ve insan kaçakçılığının merkezi haline gelmişse arkasında güçlü bir siyasi destek vardır."

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen gemide 5 ton kokain ele geçirildiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "'5 ton kokaini getiren kimdi, hangi adrese teslim edilecekti' diye soran oldu mu? Bilmiyoruz. Sormadılarsa, bu uyuşturucu kaçakçılığına ortaktırlar. Sormayan ortaktır, siyasi desteği vermiştir. Biz kimi görüyoruz? AK Parti Genel Merkezindeki 'Pudra şekeri çektim' diye kokaini çeken genci görüyoruz. Sordular mı o gence acaba, 'Kokaini kimden aldın, kim sana verdi?' Soramazlar." sözlerini sarf etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat 2019'da Mersin Limanı'nda bir gemide 615 kilogram kokain yakalandığını anımsatarak, bunun sahibinin kim olduğu konusunda da iktidardan bir açıklama yapılmadığını ileri sürdü.

Geçen yıl Ağustos'ta Kocaeli'de bir yakalama gerçekleştiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Niye üstü örtülüyor, neden bunlar yargının önüne çıkarılmıyor? Siyasi destek aldıkları, arkasında siyasiler olduğu için. Yeraltı dünyası çetelerinin arkasında siyasi destek olursa kimse bunlara dokunamaz. Emniyet güçleri de bunlara dokunamıyor." görüşünü ileri sürdü.

Uyuşturucu çetelerinin gelirlerini meşru bankalara yatıramadıklarını, vergi cennetlerinde tuttuklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin cumhurbaşkanı, onun ailesi Man Adası'nda uyduruk bir şirket kurar, milyonlarca doları Türkiye'ye getirirse vergi vermemek için, mafya ne yapmaz? 'O cumhurbaşkanı, ben de yeraltı dünyasının lideriyim. Zaten el ele, kol kolayız' diyecektir. Bunu söyledim diye tazminat davası açtılar, hakim tayin ettiler, hakim tazminata mahkum etti. Bu kardeşiniz 'Pes' dedi mi? Demeyeceğim. Bu milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağım." diye konuştu.

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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