Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

25.05.2021 14:13
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplumu birleştirmek, kaynaştırmak varken, hoşgörüyü egemen kılmak varken neden insanlar ayrışıyor ve neden böyle bir politika güdülüyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplumu birleştirmek, kaynaştırmak varken, hoşgörüyü egemen kılmak varken neden insanlar ayrışıyor ve neden böyle bir politika güdülüyor?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, herkesin son dönemdeki gelişmelerden ciddi kaygı duyduğunu, bazen espriyle sorulan "Ne olacak bu memleketin hali?" sorusunun, şimdi artık ciddi ciddi sorulmaya başlandığını söyledi.

"Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim: Hiç kaygı duymayın. Bu ülkede, hepimiz birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, zaten demokrasi dediklerinin de tam anlamıyla bu olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Kirlenen Türkiye'yi temizleme görevini tarih bize verecektir göreceksiniz ve biz bunu yapacağız, bu bizim görevimizdir." ifadesine yer verdi.

Türkiye, 19 yılın sonunda neden bu hale geldi? diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli kurtuluş Savaşı'nı veren bir Türkiye, Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödeyen bir Türkiye neden bu hale geldi? Neden Türkiye ayrışıyor, ayrıştırılıyor? İnanç, kimlik, yaşam tarzı üzerinden insanlar neden ayrıştırılıyor? Hangi siyasi akıl bunu yapıyor? O siyasi akla, akılsızlık demek lazım aslında. Toplumu birleştirmek, kaynaştırmak varken, hoşgörüyü egemen kılmak varken neden insanlar ayrışıyor ve neden böyle bir politika güdülüyor?

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye bu kadar kirlenmemişti. İktidara geldiklerinde yoksulluk olmayacaktı şimdi diz boyu, yolsuzluk olmayacaktı artık AK Parti deyince eşittir yolsuzluk, yasaklar olmayacaktı Türkiye bir yasaklar ülkesine döndü. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımın, hangi partiden olursa olsun, Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşarsa yaşasın, yarın sandığa elimizi vicdanımıza koyup gitmek zorundayız. Eğer Türkiye'yi demokratik yollarla aydınlığa çıkaracaksak hepimizin oturup düşünmesi lazım. Benim sorumluluğum var, doğrudur ama her bir vatandaşın da ayrı ayrı sorumluluğu var."

Geçen cumartesi akşamı Twitch yayını üzerinden gençlerle bir araya geldiğini ve sorularını yanıtladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, yayında gençlere verdiği sözleri de aktardı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, istediğiniz, özlediğiniz özgürlüğü size vereceğim. Öyle bir özgürlüğe kavuşacaksınız ki iktidara getirdiğiniz kişiyi, gerekirse en sert şekilde eleştireceksiniz. Sabahın köründe kapınız çalınıyorsa onun polis değil, sütçü olduğunu anlayacaksınız, böyle bir özgürlük vadediyorum size.

Kredi yurtlar kurumundan kredi alanların büyük bir kısmı işsiz. Erdoğan'ın iki eli onların yakasında. 'Borçlarınızı ödeyin.' Onlara söz verdim, CHP adına söz verdim; iktidar geldiğimizde faizlerin tamamını sıfırlayacağız, iş bulduktan sonra, sigortalı bir işe girdikten sonra belli taksitler içerisinde onların kredi borçlarını ödemelerine imkan sağlayacağız.

19 yılda yurt sorununu çözemediler, onlara söz verdim. En geç 1 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde üniversite öğrencileri için, diğer öğrenciler için yurt sorunu kalmayacak, yurt sorununu bitireceğiz. Birer-ikişer kişilik odaları olacak, sıcak-soğuk suyu olacak, geniş bant internet erişimi olacak."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Seren Serengil evlilik için şartını açıkladı: Ağırlığımca altın istiyorum Seren Serengil evlilik için şartını açıkladı: Ağırlığımca altın istiyorum Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var Göçmen teknelerinin batması nedeniyle yaşamını yitiren çocukların cansız bedenleri Libya sahiline vurdu Göçmen teknelerinin batması nedeniyle yaşamını yitiren çocukların cansız bedenleri Libya sahiline vurdu Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi Kazdıkça tarih fışkırıyordu! Düzce'deki antik kentte kazılar yeniden başladı Kazdıkça tarih fışkırıyordu! Düzce'deki antik kentte kazılar yeniden başladı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı "Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı

Son Dakika Haberleri
17:50 AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
17:43 Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:43 Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
Abdullah Avcı'ya hakaretten yargılanan Fatih Altaylı beraat etti Abdullah Avcı'ya hakaretten yargılanan Fatih Altaylı beraat etti         
20:50
Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi         
20:27
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı         
20:17
Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı         
19:54
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Eşinin sosyal medyadan yazdıkları okuyanları hüzünlendirdi Feci kazada hayatını kaybetmişti! Eşinin sosyal medyadan yazdıkları okuyanları hüzünlendirdi         
19:50
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
İhtiyaç sahipleriyle dalga geçen personel hakkında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Planlı bir kötülük İhtiyaç sahipleriyle dalga geçen personel hakkında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Planlı bir kötülük         
18:39
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak         
16:42
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 21:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement