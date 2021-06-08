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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

08.06.2021 14:21
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi partiden olursa olsun her partinin seçmeni 'Türkiye'yi bu bataktan nasıl çıkaracaklar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi partiden olursa olsun her partinin seçmeni 'Türkiye'yi bu bataktan nasıl çıkaracaklar?' diye gözünü bize dikmiş durumda. Çıkaracağız. Bu ülkeye temiz, ahlaklı siyaseti getireceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, temizliğin insanın ruhunda bulunduğuna, önemli olanın onu kirletmemek olduğuna işaret etti.

Ruhundaki temizliği kirleten bireylerin topluma hiçbir yararı olmayacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geldiği noktanın bu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Hangi partiden olursa olsun her partinin seçmeni 'Türkiye'yi bu bataktan nasıl çıkaracaklar?' diye gözünü bize dikmiş durumda. Çıkaracağız. Bu ülkeye temiz, ahlaklı siyaseti getireceğiz. Dayanışma kültürünü yeniden getireceğiz. Farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşlar bir araya gelip rahatlıkla sohbet edebilmeli bizim topraklarımızda. Kimse kimseye düşman gözüyle bakmamalı. Farklı görüşler, siyasi anlayışlar kavga konusu olmamalı, zenginlik konusu olmalı. Bu bataktan Türkiye'yi çıkaracağız. Herkesin emin olması lazım." ifadelerini kullandı.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in dün Samsun'da toprağa verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, Şeker'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Biz Kadı Salih Reis'i hiç unutmadık"

Kemal Kılıçdaroğlu, her toplumun bir tarihi olduğunu ve siyasilerin o tarihin gereklerini yaptıklarını dile getirerek, siyasetçilerin tarihi çarpıtmamaları ve yozlaştırmamaları gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Kastamonu'nun ilçesi İnebolu'dan Ankara'ya gelen yolun "İstiklal Yolu" olarak da adlandırıldığını belirterek, Milli Kurtuluş Savaşı'nda kadınların, yaşlıların ve gençlerin cepheye silahları İnebolu'dan taşıdığını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnebolu'ya TBMM kararıyla 9 Nisan 1924'te İstiklal Madalyası verildiğini kaydederek, İnebolu'da 9 Haziran'ın devlet ricalinin de katıldığı bir törenle kurtuluş günü olarak kutlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu yıl bir şey oldu, kutlamak için 9 Haziran'ı 8 Haziran'a aldılar. Niçin? Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun programı müsait değilmiş, 9 Haziran'ı 8 Haziran'a alıyorlar. Bunu Kastamonuluların vicdanına havale ediyorum. Eğer Kastamonu'nun önemli bir tarihinde, bakanı size değil, Kastamonu'yu bakana uyduruyorlarsa herhalde sizin sandıkta söyleyeceğiniz laflar, oylar olacak. Biz Kadı Salih Reis'i hiç unutmadık, Kastamonulular için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ama bunlar tarihe bile saygı duymuyorlar."

Kılıçdaroğlu, "müzik dünyasının çok önemli bir aktörü" olarak nitelendirdiği Hasan Saltık'ın yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Anadolu'nun unutulan, kaybolan müziklerini, ninnilerini, şarkılarını, türkülerini derledi. Bizim gerçekten de müzik kültürümüzün korunması açısından Kültür Bakanlığının yapamadığını Hasan Saltık yaptı. Bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün müzik dünyasının başı sağ olsun."

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Kemal Kılıçdaroğlu, Haziran, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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