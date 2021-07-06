Kılıçdaroğlu, HDP'li Gergerlioğlu'na sahip çıktı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun serbest bırakılmamasını eleştirerek, "Bu mudur adalet? 'Benden olunca derhal serbest bırakın, benden olmayınca mahkeme kararına uymayın, Anayasa Mahkemesi kararına uymayın.' Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı. Nerede bu şeytanlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ve altı Belediye Meclisi üyesinin partiye geçişi sebebiyle rozet taktı.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış olan herkesin başlarının üstünde yeri olduğunu söyleyerek, " Türkiye'nin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük rezaletler yaşanırken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem Türkiye'ye ihanettir. Şöyle bir algıyı oluşturmak istiyorlar. 'Zaten iktidar simsiyah, kapkara, zaten rezil bir yönetim var, yozlaşmış bir yönetim var; oyu kime verelim, CHP de onlar gibi...' Hayır, CHP onlar gibi değil, tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Dolayısıyla bu gereksiz tartışmadan herkesin süratle çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir tweet'i paylaştığı için dokunulmazlığının kaldırıldığını hatırlatarak, "Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bir karar aldı. 'Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir. Serbest bırakın' dedi. Anayasa'nın 153. Maddesi, Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayınlanır yasama, yürütme, yargı organları ve idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor ama hala içeride. Bu mudur adalet? 'Benden olunca derhal serbest bırakın, benden olmayınca mahkeme kararına uymayın, Anayasa Mahkemesi kararına uymayın.' Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı. Nerede bu şeytanlar" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)