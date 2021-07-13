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Kılıçdaroğlu: CHP tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: CHP tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor

13.07.2021 14:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP tarihinde belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP tarihinde belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor. Biz iktidar olacağız, o zaman bütün sorunları çözeceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, son günlerde Türkiye'de provokasyonlara açık durum söz konusu olduğunu belirtti. İstanbul Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısı üzerine çıkarak, dans edenleri anımsatan Kılıçdaroğlu, "İnançlar her şeyin üzerindedir. Tertemiz bir ortamı sağlamak bizim görevimizdir. Belediye başkanlarına verdiğim ilk talimat şuydu; 'Cami, kilise, havra, cemevi ne varsa orayı pırıl pırıl yapacaksınız' dedim. Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, güvenlik güçlerinin sorunlarına da değinerek, "Polisler 24 saat çalışıyor. Onların hakkı, hukuku neden teslim edilmiyor? Vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyan polise niye sahip çıkmıyorsunuz? Bu arkadaşlara sözüm sözdür; söke söke 3600 ek göstergeyi alıp bu arkadaşlara vereceğim" diye konuştu.'ÇALIŞIYORUZ, SORUNLARI SAPTIYORUZ'Kılıçdaroğlu, parti olarak yoğun çalışma içinde olduklarını belirterek, "CHP tarihinde belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor. Biz iktidar olacağız, işte o zaman bütün sorunları çözeceğiz. Şimdi sorunları saptıyoruz? Çünkü iktidar olduğumuzda 'Sorunlar ne' diye vakit kaybetmemek için. Hiçbir üniversitede, hiçbir akademisyenin sahip olmadığı bilgiler var bizde. Herkesin sorunlarını biliyoruz ve sorunların çözümlerini de belirliyoruz. Çalışıyoruz, sorunları saptıyoruz, sorunun nasıl çözüleceğini de anlatıyoruz" dedi. 'SİZİN HAYALLERİNİZ BİZİM HEDEFLERİMİZ'Konuşmasında gençlere seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Sevgili gençler, bir şeyi bilmenizi isterim; sizin hayalleriniz, bizim hedeflerimizdir. Bu konuda anlaşalım. Kurduğunuz bütün hayaller CHP'nin hedefleri olacaktır. Bu saray ve beslemelerinin masallarını bırakın. Onların size getirebileceği hiçbir şey yok. İşsizlik diz boyu bunu da gayet iyi biliyorum. Erdoğan'ın söylemlerinin tamamına kulaklarınıza tıkayın. Biz yeniden güç birliği yapmak zorundayız. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak olan 6 milyon 300 bin genç Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaderini belirleyecek. Demokrasi ve özgürlük mü istiyorsunuz? Sandığa gidin."'DESPOT, BASKICI OLMAYACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha güzel, daha barışçıl Türkiye'yi inşa edeceklerini belirterek, "Artık Erdoğan dönemi bitmiştir. Erdoğan dönemi ciddi hasarlar vermiştir. Biz bu ülkeyi seven insanlar olarak, ülkenin çıkarlarını önceleyerek birlikte hareket etmek zorundayız. Bu millet 'Millet İttifakı'na devleti teslim edecektir. Herkesi kucaklayacağız, ayrımcılık yapmayacağız. Bu ülkeye baharı getireceğiz, birlikte huzur içinde yaşayacağız. Hiçbir evladımız geleceğini yurt dışında aramayacak. Despot, baskıcı olmayacağız" diye konuştu.


Kılıçdaroğlu: CHP tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor
Kılıçdaroğlu: CHP tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor
Kılıçdaroğlu: CHP tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor
Kılıçdaroğlu: CHP tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: CHP tarihinde ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor - Son Dakika


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