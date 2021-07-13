Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak 6 milyon 300 bin gencin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderini belirleyeceğini ifade ederek, "Demokrasi mi, özgürlük mü istiyorsunuz? Sandığa gidin. İktidarı değiştirdikten, Millet İttifakı'na teslim ettikten sonra 'Tweet atarsam gözaltına alınır mıyım?' diye sakın düşünmeyin. Sizin güvenceniz bu kardeşiniz olacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP milletvekilleri, yöneticileri ve belediye başkanlarının birçok ilde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Toplumun büyük kısmının "Memleket kötüye gidiyor." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, böyle bir ortamda kendilerine çalışmanın ve vatandaşın nabzını tutarak sorunlarına çözüm üretmenin düştüğünü söyledi.

Talimatı üzerine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in Hopa'dan İskenderun'a kadar bütün limanları ziyaret ederek balıkçıların sorunlarını dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, bugün Sinop'a geçecek olan Karadeniz ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin "CHP çalışıyor mu?" sorusunu yönelttiğini ifade ederek, "CHP, tarihinde ilk kez belki de bu kadar yoğun çalışıyor. Balıkçıların sorunu mu, Hopa'dan başlayarak ta İskenderun'a kadar gidecekler. Her bölgede balıkçıların sorunlarını raporlayacaklar. Bunların yapamadığını yapıyoruz, yapacağız. Çünkü biz iktidar olacağız, bütün sorunları çözeceğiz. İktidar olduğumuzda bu memleketin sorunları neydi diye zaman kaybetmemek için şimdiden sorunları saptıyoruz." diye konuştu.

Partisinde Türkiye'ye ilişkin hiçbir üniversitenin hiçbir akademisyenin sahip olmadığı bilgilerin bulunduğunu, tüm kesimlerin sorunlarını bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, geçen hafta CHP'lilerin Niğde, Zonguldak, Sakarya, Düzce'ye; CHP Ekonomi Masası'nın Trabzon, Ordu, Giresun'a gittiğini, kendisinin ise Edirne'yi ziyaret ettiğini anlattı. Vatandaşın sorunlarını dinleyerek çözüm ürettiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, böylece vatandaşla CHP arasında güçlü bir güven bağının oluşmasını istediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Asla karamsarlığa kapılmayın, her sorunu çözeceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Bize güvenin, kendinize güvenin ve emin olun Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur, hepsini çözeceğiz." sözlerini sarf etti.

"İçerde efelenip dışarda kedi kesilenler kimlerdir, o zaman göreceksin"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki CHP'li milletvekilinin Hopa'da tırların kilometrelerce uzunluğunda kuyrukta beklediği yere gittiğini belirterek, bir tır şoförünün anlattığı sorun ve değerlendirmelerini okudu. Söz konusu kişinin "Avrupa plakalı tırlar rahatça geçiş yaparken Türk tırlarının sınırda haftalarca bekletildiğini" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu saray ne yapıyor acaba? Saray ve beslemelerinin emin olun bundan haberleri bile yok." dedi.

Kılıçdaroğlu, bu tır şoförünün 17 gündür sınırda beklediğini ifade ettiğini ve "Azerbaycan da dahil olmak üzere yurt dışında Türk tır şoförlerinden gereksiz yere paralar alındığını" ileri sürdüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kimse bizim sesimiz olmuyor, sorunlarımızı çözmüyor.) diyor. Sevgili kardeşim, söylediğini burada aynen okudum. Senin sesin olmak, sorununu çözmek benim görevimdir zaten. Eğer CHP'li iki milletvekili gelip seni dinliyorsa, sorunlarını aktarıyorsan, bil ki senin sözcün CHP'dir ve o arkadaşlardır. Çözüm var, sandık gelecek, gideceksin sandığa, bu sarayın aktörü ve beslemelerine güzel bir ders vereceksin, oyun bitecek. O zaman göreceksin sen Türk tırları bekliyor mu, beklemiyor mu, sorun çözülüyor mu çözülmüyor mu? İçerde efelenip dışarda kedi kesilenler kimlerdir, o zaman göreceksin."

CHP Esnaf Masası'nın ise Niğde'yi ziyaret ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bir çiftçinin, gübre ve mazot fiyatlarına yapılan zamdan şikayet ettiğini anlattı.

İktidarın 19 yılda memleketi bu hale getirdiğini savunan Kılıçdaroğlu, vatandaşın sandıkta vereceği oyla Türkiye'nin 5 yılda hangi noktaya gelebileceğini göreceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Haramilerin iktidarını nasıl indirdiğimizi, milletin hakkının nasıl teslim edildiğini, üretimin nasıl teşvik edildiğini, alın terinin ne kadar değerli olduğunu göreceksin. Güven ve oyunu ver, o zaman Türkiye nasıl şaha kalkıyormuş göreceksin." diye konuştu.

"Adıyamanlı kardeşim, hak istemenin maliyetinin ne olduğunu görüyorsun değil mi?"

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li bir heyetin de Zonguldak'a gittiğini ifade ederek, "emeğin başkenti" olarak nitelendirdiği Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumunun 5 bin işçilik kadrosu olduğu halde istihdama gitmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"(Niye Zonguldak'tan kömür çıkaralım ki? Yurt dışından kömür getiriyoruz.) diyorlar. (Niye bizim işçi kazansın ki? Yurt dışındaki işçi kazansın.) (Ama sana oy vermez.) Hem saray hem beslemeleri (Hayır, sen istediğin kadar konuş. Ben onlara 5 bin kişilik kadro da vermem ama sandık geldiğinde onlar gider yine AK Parti'ye oy verirler.) diyor. Zonguldaklı kardeşim, yer altında çalışan kardeşim, sen hala sandığa gittiğinde AK Parti'ye oy veriyorsan, şikayet etmeyeceksin. Aç kaldığında da şikayet etmeyeceksin, hakkını da aramayacaksın. Ama hakkını arıyorsan, çoluk çocuğun işsizse, yer altında kömür dururken, buradan çıkarmayıp da dışardan getiriyorlarsa sandığa gideceksin, tek oyla dersini vereceksin. O zaman bu ülke kurtulur, o zaman Zonguldak şaha kalkar. Nüfusu azalıyor Zonguldak'ın. Herkes Zonguldak'ı terk ediyor. Zonguldak çalışan işçilerin değil emeklilerin kenti oldu. Bu ayıptan Zonguldaklılar kurtaracak."

Adıyaman'da 16 tütün üreticisinin hak aradıkları için sabah erken saatlerde evleri basılarak gözaltına alındığını ve bunlardan 10'unun tutuklandığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Adıyamanlı kardeşim, hak istemenin maliyetinin ne olduğunu görüyorsun değil mi? Hak, alın terinin karşılığını istiyorsun, sabahın köründe evin basılıyor, gözaltına alınıyorsun, mahkemeye çıkarılıyor, talimatla tutuklanıyor ve hapse atılıyorsun. Kime güveneceksin? Açık ve net cevabını veriyorum, bu kardeşine güveneceksin. Eğer Ankara'dan İstanbul'a 420 kilometre adalet için yürüdüysek, tütün üreticisi adalet istiyor, onun da yanında duracağız." şeklinde konuştu.

CHP Grubu olarak bu sorunu TBMM Genel Kurulunda gündeme getirdiklerini ancak AK Parti ve MHP milletvekillerinin bu talebi reddettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Tütünü tekellere teslim ettiler. Tütün işinden 400 bin aile geçiniyordu. Ekimi büyük ölçüde engellendi, dışardan tütün getiriyorlar. 2003 yılından Mayıs 2021'e kadar 1 milyon 275 bin ton tütün ithal edildi. Bunun karşılığında 6 milyar 435 milyon dolar ödendi. Adıyamanlı, Malatyalı kardeşlerime seslenmek isterim; bu 6 milyar 435 milyon dolar size ödenseydi siz dağın taşın tamamına tütün ekerdiniz, dünyaya tütün ihraç ederdiniz, değil mi? 6 milyar doları yabancılara, başka çiftçilere verdiler. Bunlar 'Biz yerli ve milliyiz.' diyorlar. Batsın sizin yerliliğiniz ve milliliğiniz." dedi.

"Gençleri yaftalayan, hafife alan ve istismar eden de sensin"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplumun büyük kısmının ekonominin ve memleketin durumunun kötü olduğunu düşünmesinin nedeninin, bu koşulları yaşaması olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle konuştuğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Nereden aklına geldiyse gençleri hatırlamak? Benim hatırlattığımı da kimse unutmasın. 'Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin.' diyor. Gençleri yaftalayan, hafife alan ve istismar eden de sensin. Bir tane genç kızımız ayak ayak üstüne atmış, 'Esas duruşa geç, Erdoğan burada.' Akıl alacak şey değil. Bunlar gençlerle nasıl konuşacaklarını, nasıl şakalaşacaklarını da bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

İşsizliğin aile kurumunu temelden sarstığını belirten Kılıçdaroğlu, "Saray ve beslemeleri 'Aileye çok değer veriyoruz.' diyorlar ya, aileyi mahvettiniz siz, temeline dinamit koydunuz. Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren oğul işsiz, evde birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Boşanma davalarına, uyuşturucu ve kumara bakın siz. Uyuşturucu senin Genel Merkezine kadar girdi." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, işsizliğin bütün kötülüklerin anası olduğunu da dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir genç tweet atmış Erdoğan'ın bu konuşmasıyla ilgili: 'Ortalama bir araç nasıl 200-250 bin oluyor? Ortalama bir ev nasıl 1 milyon oluyor? Ülkenin ana gündemi bu olmalı. Çalışarak, helal parayla bir ev, bir araba alamıyoruz. Kredi borcu ödemekten ciğerimiz soldu, cidden yeter artık ya.' Evet gençler yeter artık ya. Sevgili gençler sizin hayalleriniz bizim hedeflerimizdir. Bu konuda bir anlaşalım. Kurduğunuz bütün hayaller CHP'nin hedefi olacaktır, o hedefe yürüyeceğiz. Bu saray ve beslemelerinin masallarını bırakın, onların size getirebileceği hiçbir fayda yok. İşsizlik diz boyu, bunu da gayet iyi biliyorum. Erdoğan'ın söylemlerinin tamamına kulaklarınızı tıkayın, 'Böyle bir adam yoktur.' deyin. Biz yeniden güç birliği yapmak zorundayız. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz sevgili gençler. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak 6 milyon 300 bin genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderini belirleyecek. Demokrasi mi, özgürlük mü istiyorsunuz? Sandığa gidin. İktidarı değiştirdikten, Millet İttifakı'na teslim ettikten sonra 'Tweet atarsam gözaltına alınır mıyım?' diye sakın düşünmeyin. Sizin güvenceniz bu kardeşiniz olacaktır."

(Sürecek)