Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu CHP ve İyi Parti'nin Alacağı Her Belediye Başkanı Bir Demokratik Kazanım Olacaktır

Kılıçdaroğlu CHP ve İyi Parti'nin Alacağı Her Belediye Başkanı Bir Demokratik Kazanım Olacaktır

1 saat önce

İstanbul - KILIÇDAROĞLU CHP VE İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BELEDİYE BAŞKANI BİR DEMOKRATİK KAZANIM OLACAKTIR(Aktüel)(Tür: İstanbul)

İstanbul - KILIÇDAROĞLU CHP VE İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BELEDİYE BAŞKANI BİR DEMOKRATİK KAZANIM OLACAKTIR(Aktüel)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:47 Kaynak: DHA

İstanbul, Aktüel, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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