Kılıçdaroğlu CHP ve İyi Parti'nin Alacağı Her Belediye Başkanı Bir Demokratik Kazanım Olacaktır
1 saat önce
İstanbul - KILIÇDAROĞLU CHP VE İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BELEDİYE BAŞKANI BİR DEMOKRATİK KAZANIM OLACAKTIR(Aktüel)(Tür: İstanbul)
İstanbul - KILIÇDAROĞLU CHP VE İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BELEDİYE BAŞKANI BİR DEMOKRATİK KAZANIM OLACAKTIR(Aktüel)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:47 Kaynak: DHA
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