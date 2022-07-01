CHP'ye katılan Avunç, Yavuz, Uğiş ve Tören aynı zamanda Bitlis ve çevresinde yaygın ve etkili olan Şego-Bıdri aşiretinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın koordine ettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında Bitlis'e bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Hadi Çalışan, Felemez Yavuz ve Cuma Tören ile Güroymak Pancar Kooperatifi Başkanı Hamdullah Uğiş, Ahlat'tan kanaat önderi Faysal Özdemirli CHP'ye katıldı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, CHP'ye Katılan Bitlis'e Bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Avunç ve Belediye Meclis Üyelerine Rozetlerini Taktı - Son Dakika

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