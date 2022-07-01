Kılıçdaroğlu, CHP'ye Katılan Bitlis'e Bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Avunç ve Belediye Meclis Üyelerine Rozetlerini Taktı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, CHP'ye Katılan Bitlis'e Bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Avunç ve Belediye Meclis Üyelerine Rozetlerini Taktı

01.07.2022 12:28
Kılıçdaroğlu, CHP'ye Katılan Bitlis'e Bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Avunç ve Belediye Meclis Üyelerine Rozetlerini Taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Bitlis’e bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç ile beraberindeki belediye meclis üyelerine rozetlerini taktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Bitlis'e bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç ile beraberindeki belediye meclis üyelerine rozetlerini taktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın koordine ettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında Bitlis'e bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Hadi Çalışan, Felemez Yavuz ve Cuma Tören ile Güroymak Pancar Kooperatifi Başkanı Hamdullah Uğiş, Ahlat'tan kanaat önderi Faysal Özdemirli CHP'ye katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılanları makamında kabul ederken parti rozetlerini taktı.

CHP'ye katılan Avunç, Yavuz, Uğiş ve Tören aynı zamanda Bitlis ve çevresinde yaygın ve etkili olan Şego-Bıdri aşiretinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, CHP'ye Katılan Bitlis'e Bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Avunç ve Belediye Meclis Üyelerine Rozetlerini Taktı - Son Dakika

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