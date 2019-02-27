Kılıçdaroğlu: 'Chp'ye Oy Vermezseniz, Ülke Batar Gibi Bir Kolaycılığı Asla Kabul Etmiyorum"
1 saat önce
- Batman'daki STK Temsilcileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da Sivil Toplum Temsilcileri ile bir araya geldi.
- Batman
'daki STK
Temsilcileri CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da Sivil Toplum Temsilcileri ile bir araya geldi.
(5)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:30 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı
Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı
Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor