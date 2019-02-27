Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: 'Chp'ye Oy Vermezseniz, Ülke Batar Gibi Bir Kolaycılığı Asla Kabul Etmiyorum"

Kılıçdaroğlu: 'Chp'ye Oy Vermezseniz, Ülke Batar Gibi Bir Kolaycılığı Asla Kabul Etmiyorum"

1 saat önce

- Batman'daki STK Temsilcileri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da Sivil Toplum Temsilcileri ile bir araya geldi.

- Batman'daki STK Temsilcileri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da Sivil Toplum Temsilcileri ile bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:30 Kaynak: AA

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