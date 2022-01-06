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Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin"

06.01.2022 23:58
Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin"

Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de iş insanlarıyla bir araya geldi Kocaeli'de iş insanları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin.

Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de iş insanlarıyla bir araya geldi

KOCAELİ - Kocaeli'de iş insanları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin. Hazır bulmuşken genel başkanı burada, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sizin elinize 'Şu soruları genel başkana sorun' diye kağıt vermiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle Başiskele ilçesindeki otelde bir araya geldi.

Sorunların çözümü için dört ayaklı strateji belirlediklerini, bunlardan bazılarının can ve mal güvenliği olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, insanların endişe duyduğu bir ülkede büyüme olmayacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Yapılması gereken önce demokratik standartlarımızı Avrupa Birliği düzeyine çıkarmaktır. İster Avrupa Birliği deyin ister Güney Kore deyin ister Kanada deyin. Demokrasisi gelişmiş bir ülke hızla büyür ve kalkınır. Yapmamız gereken birinci ayak budur. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz hızla büyüyeceğiz, üretim yapacağız. Üreten Türkiye dediğimiz kavrama yaşam kazandıracağız. Türkiye'yi her alanda üreten bir ülke haline getireceğiz. Katma değeri yüksek ürünler üreten ülkeler Dünya'da söz sahibidir" diye konuştu.

İş dünyasına da değinen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Planlama yapmadan bankadan kredi aldınız, ne zaman nasıl ödeyeceksiniz? Bunların hepsi planlamayla olur. Evde de planlama olur. Her hanede planlama olur. Nasıl olur da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde planlama olmaz? Nasıl olur da planlama kapatılır? Kapatıldı. Ama kimsenin itiraz ettiği yok, zaten sorunumuz da o. Niye kapatıldı Devlet Planlama Teşkilatı? En nitelikli beyinlerin gittiği, en nitelikli insanların çalıştığı ve geleceğimizi planlayan, kaynaklarımızın en sağlıklı nerelere harcanması gerektiğini planlayan bu beyinler nerelere gitti? Tamamı yok edildi. Demek ki bizim güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var"

"Dünya hızla gelişiyor"

Belirledikleri stratejinin dördüncü ayağının sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, dünyanın hızla geliştiğini, hızla büyüdüğünü söyleyerek, "Biz o değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Demokrasi kavramı değişiyor, üretim kavramı değişiyor. Eskiden 'salt demokrasi' derdik, şimdi katılımcı demokrasiden söz etmeye başladık. Daha güçlü bir demokrasi, aldığımız temel kararları halka sormak ve halktan aldığımız yetkilerle o kararları hayata geçirebilmek gibi çalışmalar yapıyoruz ya da yapmalıyız. Böyle olması lazım. Sürdürülebilirliğin anahtarı da liyakattir, devlette liyakattir. Nitelikli insanların devlette çalışmasıdır. Devletin sürekli kendisini değişen dünyaya uygun olarak liyakatli insanlar aracılığıyla yenilemesidir. Bu olduğu takdirde Türkiye süratle büyür" şeklinde konuştu.

"CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin"

Kılıçdaroğlu, toplantının da önemine değinerek, "Ülkenin iyi gitmediğini, iyi yönetilmediğini siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Bu darboğazdan Türkiye çıkar mı? Elbette çıkar, niye çıkmasın? Dar boğazdan nasıl çıkar? Soracaksınız, ben cevabını vereceğim. Samimi olarak. CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin. Hazır bulmuşken genel başkanı burada, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sizin elinize 'Şu soruları genel başkana sorun' diye kağıt vermiyoruz. Neyi düşünüyorsanız rahatlıkla sorabilirsiniz" diyerek, iş insanlarının sorularını cevaplandırdı.

Kılıçdaroğlu: CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin
Kılıçdaroğlu: CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin
Kılıçdaroğlu: CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Kocaeli, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kılıçdaroğlu: 'CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin' - Son Dakika


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