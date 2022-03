Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: Üzümün kilosu 2 dolar olacak (3) - Son Dakika

'GÜCÜNÜZÜN FARKINA VARIN'

Manisa'daki ziyaretlerini Salihli ilçesinde sürdüren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 67- 70 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde şoförlere seslendi. "Ciddi bir güce sahipsiniz. Kontağı kapatın anlamında söylemiyorum. Sadece gücünüzün farkına varın" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin sorununu çözemiyorlarsa iktidarı değiştireceksiniz. Değiştirmek zorundasınız. Aksi halde bu sorunların hiçbirisi çözülmez. Özellikle akaryakıt fiyatlarından sadece siz değil, taksiciler, minibüs şoförleri, servisçiler, çiftçiler herkes şikayetçi. Şu anda Türkiye 'de derdi olmayan bir meslek grubu yok. Sizlere bu zulmü çektirenlere karşı yapacağınız tek şey onları iktidardan indirmek. Bu kadar basit. Gittiğim her yerde mutlaka kamyon şoförleri ile bir araya geliyorum. Onların derdini dinliyorum. Bir sorunu çözmeye karar verdiysem sorunu yaşayanı dinlemem lazım. Kamyon şoförünün sorununu dinlemezsem Ankara 'da oturup sorunu nasıl çözeceğim? Bakın, pandemi döneminde esnafa karşılıksız yardım yapıldı. Şimdi o yardımları vergiye tabi tutuyorlar. Yardımın vergisi olur mu?"'PLAKA SİZİN İKRAMİYENİZ'Her önüne gelenin kamyon satın almaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Onda da bir makul ölçü olmalı. Plakalarınızın bir değeri olmalı. İşçi emekli olurken kıdem tazminatı, memur emekli olurken emekli ikramiyesi, esnaf dükkanı varsa hava parası alır. Sizin neyiniz var? Plaka sizin emekli ikramiyeniz. Onun da değerinin olması lazım. Her önüne gelen kamyon alabiliyor. Bu meslek sıradan değil, özverili bir meslektir. Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan kesim sizsiniz. Sizin elin üstünde tutulmanız, zarar etmemeniz lazım. Aracınızı yenilerken KDV ve ÖTV alınmaması lazım. Bu sizin ekmek tekneniz. Emeklinin de derdini biliyorum, dul yetimin derdini de biliyorum. Zamların geldiğini biliyorum. Hepinize sesleniyorum; az kaldı, geliyor gelmekte olan. Kararlıyız. Sorunları çözeceğiz. 6 siyasi parti lideri bir araya geldi. Memleket bu haldeyken bir araya gelmek zorundayız. Birlikte ve beraber çalışacağız. Sıkıntılarınız var biliyorum. Biraz dişinizi sıkın. Sandık gelecek, gereğini beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ DE MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİZ'Öte yandan Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın Suriyeliler ile ilgili sorduğu soruya yönelik, "Suriyeli kardeşlerimizi de memleketlerine göndereceğiz. Öncelik, bu ülkenin insanları. Irkçılık yapmıyoruz, onlara düşmanlık beslemiyoruz" cevabını verdi.TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI AKIN, SMA HASTASI İREM NUR İÇİN DESTEK İSTEDİKılıçdaroğlu, programı kapsamında Turgutlu ilçesinde açılması planlanan Kreş ve Taziye Evi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende ilk olarak söz alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın , SMA hastası 1 yaşındaki İrem Nur Çakto'nun destek kampanyasını duyurdu. Proje hakkında bilgi veren Çetin Akın, "Projemizde 235 metrekarelik alan taziye evi olarak planlandı. Taziye evinin içerisinde ortak alanları hemşerilerimize sunmuş olacağız. İşin toplam bedelinin 5 milyon 189 bin olduğu projemiz 279 günde tamamlanmış olacak. Koşullar her ne olursa olsun Turgutlu için çalıştık ve çalışmamıza devam edeceğiz" dedi. Belediye Başkanı Akın'ın eşi Sabriye Akın ise elinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankart taşıdı.'BİR HAFTA İÇİNDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'Çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımız yaptığı çalışmayı anlattı, size hesap verdi. En büyük desteği sizden aldığını ifade etti. İrem Nur bebeğe sahip çıktı. 'Destek verin' dedi. Belediye başkanı arkadaşlarımıza seçilmeden önce şunu söyledim; seçildikten sonra kimsenin ekmeği ile oynamayacaksınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmayacaksınız. Eğer bir ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallelere yapın. Orada kreşler açın ve sorunlarla ilgilenin. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; asla şikayet etmeyeceksiniz. Sizin göreviniz engelleri aşmak. Adaletli olmak kadar doğru bir şey yoktur. Yönetenlerin adaletli davranması son derece önemlidir. Adalet devletin dinidir. Adalet aynı zamanda belediye başkanlarının da üzerine titremesi gereken bir kavramdır. Her belediye borçlanabilir. Borcu alırsınız, yeri geldiğinde ödersiniz. Size yüksek faiz dayatılıyorsa borcu almaktan kaçınırsınız. Belediye başkanımızın sevgili eşinin elinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı bir pankart vardı. Bütün kadınlara sözüm var, Millet İttifakı 'nın iktidarında ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi 'ni yürürlüğe koyacağız. Bu ülkenin kadınları hayatın her alanında çalışır, üretir. Bir de onun üzerine şiddet uygularsanız bu kabul edilemez. Bugün kreşlerimiz ve taziye evimizin temelini atacağız. İnsanlar acı günlerini bir araya gelerek paylaşacaklar" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASI SIRASINDA VATANDAŞTAN TEPKİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanı arkadaşlarımıza seçilmeden önce şunu söyledim; seçildikten sonra kimsenin ekmeği ile oynamayacaksınız" sözlerinin ardından eski belediye çalışanı olduğu ileri sürülen bir kişi, "Benim ekmeğimle oynandı" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu konuşmasını bölmeden sözlerini sürdürürken, tepki gösteren vatandaş güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

Hande NAYMAN- Ersan ERDOĞAN- Emre SAÇLI/ MANİSA,