KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK

30.03.2022 21:59

Bir dizi ziyaret için Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorunlarını dinledi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Biz gazeteciler gözüyle halk, barış, adalet deyimleriniz gerçekten herkesi rahatlatıyor. İnşallah bu yarışın sonunda ipi siz göğüslersiniz" diye konuştu. Filizkan, internet yasasının bir an önce çıkması için siyasilerden destek beklediklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basının sorunlarını bildiğini ve çok kez gündeme getirdiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Basın hürdür, sansür edilemez. Dolayısıyla basın özgürlüğü konusunda hepimizin duyarlı olması lazım. Bizim göremediğimizi, siyasetçinin göremediğini basın mensubu görür. Bizim hatalarımızı, eksiklikleri, yapmamız gerekenleri öğrenmiş oluruz. Basının gücü iktidarı bir anlamda denetler. Basının bağımsız olması, siyasi otoriteden etkilenmemesi, haberlerine erişim yasağı getirilmemesi temel konuların başında geliyor. Yerel basının büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Çözülmez bir sorun olarak görmüyorum" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, daha sonra Yunusemre ilçesindeki bir otelde Bingöllü muhtarlar ile bir araya geldi. Aynı ilçedeki başka bir otelde dinlenecek olan Kılıçdaroğlu, Manisa programının ikinci gününde Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde bir takım ziyaret ve etkinliklere katılacak.

KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK
KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK
KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK
KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK

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KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ: ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ: ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ: ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ: ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİLERE SESLENDİ ÜZÜMÜN KİLOSU 2 DOLAR OLACAK - Son Dakika
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