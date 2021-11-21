Kılıçdaroğlu çifti halk pazarında alışveriş yaptı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu çifti halk pazarında alışveriş yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu pazar alışverişi yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu pazar alışverişi yaptı. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evlerinin yakınında kurulan halk pazarına gitti. Pazar alışverişi yapan Kılıçdaroğlu çiftine, esnaf ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşların sorunlarını dile getirip, "Size güveniyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hepsini halledeceğiz, meraklanmayın." ifadesini kullandı. Esnafın ikram ettiği mandalinayı yiyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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