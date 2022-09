Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Hattı'nın temelini attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvay Hattı'nın temel atma törenine katıldı. 14 istasyonlu hat, 2 yıl sonra hizmete girecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılacak olan Çiğli Tramvay Hattı'nın temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Böyle çağdaş bir kentin vekili olmak benim için ayrıcalık ve onurdur. Sel felaketi dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızı, esnafımızı dinledik. Dertleri var doğru, büyük zararlar var doğru. Ama bu konuda belediyemiz gerçekten güzel çalışıyor. Belediye başkanlarımız güzel çalışıyor. 2 bin 554 hane ve iş yerinde sorun var. Bunlarla ilgili tespitler yapıldı. 7 milyon 31 bin liralık katkı ve yardım esnafımıza yapılacak. Kendilerine bu söylendi. Pazartesi günü belediye meclisinde bu karar alınacak ve uygulamaya konulacak. Belediye başkanlarımızın mağdur olan bütün vatandaşlarımıza yetişecek."

'BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVİ DE SORUNLARI ÇÖZMEKTİR'

Çiğli Tramvay Hattı'yla ilgili bilgiler de veren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 kilometrelik bir hat ve 14 istasyondan oluşuyor. İki yıl içinde tamamlanacak. İnşallah ikinci yılın sonunda gelip, kurdeleyi beraber keseceğiz. Çiğlililerin ve İzmirlilerin hizmetine sunmuş olacağız. Az önce yapımı devam eden metro hattını da gezdik. Yüzde 72'si tamamlanmış vaziyette. O da kısa süre içinde tamamlanacak. İzmirlilerin hizmetine sunulmuş olacak. En önemlisi ve değerlisi Buca metrosu. Buca'yla ilgili önemli bir gelişme var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Metro hattı yapacağım. İzmir'in ulaşım sorununun çözümüne çok önemli katkı yapacak' dediğinde 1 milyar 70 bin euroluk borçlanmayı yüzde 3 faizle kabul etti. 1 milyar 70 bin euroluk bir borç alındı ama 4 yılı ödemesiz. Oldukça iyi koşullarda ve 12 yılda ödenecek. Tramvay hattı konusunda sözleşmeye koyduğu hüküm üniversitelerden yeni mezun olan ya da mezun olup da işsiz olan mühendisler için son derece önemli bir fırsat. İlk kez okuldan mezun olan mühendisleri projede çalıştıracaklar. Son derece değerli ve önemli. Her büyük kentin ulaşım sorunu var, doğrudur. Ama belediye başkanlarının görevi sorunları çözmektir."

'HALKA HESAP VERMEK HAKKA VE İNSANA HESAP VERMEKTİR'

Belediye başkanlarının yaptıkları her harcama için halka hesap vermek zorunda olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu,"Belediye başkanları kentte yaşanılan bütün sorunların temel muhatabıdırlar. Bu sorunları çözmek için çaba harcarlar. Yaptıkları çaba ve harcamanın hesabını halka vermek zorundadırlar. Halka hesap vermeyen bir belediye başkanı sorunlu belediye başkanıdır. Halka hesap vermek hakka ve insana hesap vermektir. Doğruyu hayata geçirmektir. Her kuruşun hesabını veren, her kuruşun hesabını kendi vatandaşına veren belediye başkanı doğru ve dürüsttür. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'de hayata geçirmeye çalışıyoruz; Halkına hesap veren siyaset anlayışı. Halkın günlük sorunlarını ve gelecekteki sorunlarını gören ve o sorunlara çözüm üreten bir siyaset anlayışı. Bunu yapmak istiyoruz. Bunu belediyelerimizde başlattık, sürdürüyoruz. İnşallah iktidarda da bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Bizler belediyelerden başlayarak hizmeti kendi halkımıza yapacağız. Kendi halkımızın zenginleşmesi için çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYELERİMİZ ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ YENİ SİYASETİN ÖNCÜLERİDİR, KOÇBAŞIDIR'

Pandemi döneminde CHP'li belediye başkanlarının tarih yazdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizim belediyelerimiz, öngördüğümüz yeni siyasetin öncüleridir, koçbaşıdır onlar. Onlar çalışacak ve tüm Türkiye görecek. Belediye bunları yapıyorsa, demek ki CHP iktidar olduğunda çok daha fazlasını yapacaktır. Belediye başkanlarımız bu süreçte gerçekten tarih yazdı. Bunu herkes çok iyi biliyor. Milyonlarca kişiye maske dağıttık, nakdi ve ayni yardımlar yapıldı. Esnafın sorunlarının giderilmesi için her türlü çaba ve emek gösterildi. Kahveciden tutun taksiciye kadar servisçiden kantinciye, sanatçıya kadar ne kadar yardıma ihtiyaç duyan kişiler varsa hepsine yardımlar götürüldü. On binlerce öğrenciye tablet dağıtıldı. Binlerce çocuğun internetten yararlanması için imkanlar sağlandı" dedi.

'ONLARLA SİYAH VE BEYAZ KADAR FARKIMIZ VAR'

Vatandaşlara her kuruşun hesabını verdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Daha önemlisi hala 21'inci yüzyılın Türkiyesi'nde birleştirilmiş sınıflar var. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrenciler aynı odada okuyorlar. Biz şu çağrıyı yaptık. '11 büyükşehir belediye başkanının olduğu yerlerde bize milli emlak arsasını gösterin, biz size okul yapacağız, derslik yapacağız ve size teslim edeceğiz' dedik. Devletin yapamadığını, iktidarın yapamadığını 11 büyük kentte CHP olarak yapmaya talip olduk ve yine İzmir'den aynı çağrıyı tekrar yapıyorum; Biz yaparız. Biz her kuruşun hesabını veriyoruz. Biz, siyaseti köşeyi dönmek için değil, halk için yaparız. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyiz. Bizim onlarla siyah ve beyaz kadar farkımız var. Biz herkesin hakkına ve hukukuna saygılıyız. Onlar gibi değiliz. Biz herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın hukuk içinde aşmasını bileceğiz" dedi.

'EMEĞE DEĞER VERİYORUZ'

"Sadece ihtiyaç sahibi olanlara değil çalışanlara, üretenlere, alın teri dökenlere saygılıyız. Onlar en değerli insanlardır" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz emeğe değer veriyoruz. Herkesin kendi ekonomik gücünü güçlendirmesine değer veriyoruz. Hükümete İzmir'den İzmirlilerin huzurundan bir çağrı yapmak isterim; belediye başkanlarımıza zorluk, engel çıkarmayın. Onlar yasal olarak halka hizmet için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. İktidar engel çıkarınca sanıyor ki bunların hizmet yapmasını engelleyeceğim. Hiçbir koşulda siz CHP'li belediyelerin kendi beldesindeki yurttaşlara hizmet yapmasını engelleyemezsiniz. Bunu engelleme gücünüz de kapasiteniz de yok. Konak Belediyesi,

kahvecilere yardım yapmak istiyor. Belediye meclisinde AK Partililer karara karşı çıkıyor. Buradan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sesleniyorum; Konak'ta belediye kahvecilere yardım yapmak istiyor, AK Partililer belediyeye karşı çıkıyor. Neden kahvecilere ek ödeme, yardım yapılmasına, AK Partililer hangi gerekçeyle karşı çıktılar? Bize açıklasınlar. Bütün kahveciler de bunu dinlesin. Çalışmalarımıza tahammül edemiyorlar. Neden CHP'liler başarılı? Bunun formülü çok basit. İhaleleri saydam yapacaksınız, parayı yerinde harcayacaksınız, israf yapmayacaksınız, her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. 10 milyonu aşkın işsiz var. Bunlar birer siyasi tercihtir. Bu siyasi tercihler Türkiye'yi felakete götürüyor. Ekonomik olarak bir buhran yaşıyoruz. Emin olun CHP'li belediyeler olmasa çok daha büyük olaylar çıkardı. CHP'li belediyeler ihtiyaç sahibi milyonlarca aileye, esnafa, fakire ve fukaraya yardım yapıyor."

'İZMİR İÇİN TARİHİ BİR GÜN'

Tramvay hattının İzmir'de yaşayan vatandaşlar için bir ulaşım kolaylığı sağlayacağının altını Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise "İzmir için tarihi bir gün. Bugün sözleşmesini imzaladığım Çiğli tramvayının temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk defa bir belediye yüklenici firmaya yeni mezun mühendis ve mimar çalıştırma zorunluluğu getirdi. Bu adımla gençlerimizin kariyerlerine adım atmalarını sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki ihalelerin tamamında da bu uygulamayı hayata geçirecek. 2 yıl içinde tamamlanmasını öngördüğümüz tramvay, 14 istasyon ve 11 kilometreden oluşuyor. Karşıyaka tramvay hattıyla bütünleşecek İZBAN ve Bostanlı vapur iskelesi bağlantılarıyla İzmir halkına ulaşım kolaylığı sağlamış olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak özel otomobili özendirmek yerine toplu ulaşıma yönlendirerek araçların değil insanların konforuna çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

'NARLIDERE METROSUNU 2022 SONUNDA HİZMETE AÇACAĞIZ'

Başkan Soyer, ayrıca Narlıdere metrosunun 2022 yılının sonunda hizmete açılacağını söyleyip, "Sadece 1 buçuk yıl içinde 451 otobüs, 2 arabalı vapur aldık. Geçen yıl en büyük alıma imza attık. Yüzde 12'si yapılmış olan Narlıdere metrosu için 25 milyon euro finansman sağladık. Yeraltında 11 kilometre tünel kazdık ve ışığı gördük. Şu an en ucuz ve inşaatı en hızlı ilerleyen Narlıdere metrosunu 2022 sonunda hizmete açacağız. Evka-3'ten Narlıdere'ye kesintisiz hizmeti sağlamış olacağız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ise Çiğli tramvayını hayata geçirmiş olacağız. Karabağlar- Gaziemir metrosu için güzergah çalışmaları tamamlandı ve ön projeler onaylandı" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü ise, "Pandemi, sel, deprem demeden bütün şartlar altında bu ihaleyi yapan herkese başta Büyükşehir Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

11 KİLOMETRE VE 15 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Çiğli Tramvay hattı inşa çalışmalarının iki yılda tamamlanması öngörülüyor. Karşıyaka Tramvayı'nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyondan oluşacak. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi'ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Yeni hat; İZBAN Çiğli İstasyonu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayii, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak.