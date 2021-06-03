Kılıçdaroğlu, çilek hasadına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun serada hasat yapması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çilek ikramında bulunması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvaltı yapması

Kemal Kılçdaroğlu'nun bebek sevmesi AYDIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Aydın'da, İncirliova ilçesindeki Karabağ Mahallesi'nde çilek serasında hasada katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.