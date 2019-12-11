Kılıçdaroğlu: "Çınar gibi ayakta kalan tek bir varlık var o da CHP" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Çınar gibi ayakta kalan tek bir varlık var o da CHP' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Çınar gibi ayakta kalan tek bir varlık var o da CHP"

6 saat önce

Salondan görüntüler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.

Salondan görüntüler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "4. Vefa Ödülleri" programına katıldı.

Kılıçdaroğlu: Çınar gibi ayakta kalan tek bir varlık var o da CHP

Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Kırdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:49 Kaynak: AA
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