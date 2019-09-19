Kılıçdaroğlu, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:45 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti.
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