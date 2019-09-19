Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:45 Kaynak: AA
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