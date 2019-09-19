Kılıçdaroğlu, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreşi'ni ziyaret etti.

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Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil