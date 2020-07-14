Kılıçdaroğlu: 'Çoklu baro' teklifiyle Türkiye'nin birliğine dinamit konmuştur - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: 'Çoklu baro' teklifiyle Türkiye'nin birliğine dinamit konmuştur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barolara ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasındaki çalışmaları için CHP'li milletvekillerine teşekkür ederek, "Çoklu baro teklifiyle Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne dinamit konmuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barolara ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasındaki çalışmaları için CHP'li milletvekillerine teşekkür ederek, "Çoklu baro teklifiyle Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne dinamit konmuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.  Kılıçdaroğlu, Rize ve Artvin'de sel felaketinde hayatını kaybedenler ile Pençe-Kaplan Operasyonunda şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehitler arasındaki farklılıkları kaldırın. Şehitler, gaziler arasında ayrım yaparsanız aslında doğru yapmamış olursunuz. Bayrağa sarıyoruz, 'şehidimiz' diyoruz, devlet erkanı, vatandaşlarımız orada, toprağa defnediyoruz ve sonsuzluğa uğurluyoruz; ama arkasından 'bu şehit falan türden bir şehit, öbürü falan türden bir şehit' Bu doğru değil" dedi.

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'İŞÇİLERİMİZİN HAKKINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, ? Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayı hatırlatarak, fabrikada çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'un olaydan 5 gün önce "Bu fabrikada benim dediklerim olmuyor" diyerek istifa ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Aslı kardeşimiz şu an hapiste, beyler dışarda. 'Bu fabrikada benim istediklerim olmuyor, önlemler alınmıyor' diyen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istifa ediyor, Aslı Bozkurt şu anda hapiste. Şu memleketin adaletine bakar mısınız? Bu memleket nasıl yönetiliyor bakar mısınız? Biz hayatını kaybeden işçilerimizin hakkını ve hukukunu sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNE DİNAMİT KONMUŞTUR'

Kemal Kılıçdaroğlu, barolara ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasındaki çalışmaları için CHP'li milletvekillerine teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, "Bu projeye karşı çıkmak, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkmak CHP'nin temel göreviydi ve bu görevi yaptı. Ülkücü veya milliyetçileri değil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu kanuna ilişkin tutumu beni şaşırttı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kanun teklifine yönelik eleştirilere cevaben 'Bu kanun geçtiğinde PKK, FETÖ baro kurarlarmış.' Kursunlar arkadaş' diyor. Çoklu baro teklifiyle Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne dinamit konmuştur. Söyleyen, iktidar partisinin parlamentodaki grup başkanvekili, hangi gerekçeyle el kaldırdılar? Ülkücülerin, milliyetçilerin, bayrağını, vatanını sevenlerin vicdanına sesleniyorum; nasıl oluyor da bu kanun teklifine 'evet.' dersiniz? Tarihinizi reddediyorsunuz" dedi.

'4 YILDIR NEDEN RAPOR YAYIMLANMIYOR'

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanının evinde olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"Halkın 15 Temmuz'unda 251 şehidimiz var, 2 bin 194 gazimiz var. Sokağa çıkan yüzbinler var, darbeye karşı çıkanlar var, bedel ödeyenler var, kolunu bacağını verenler var, demokrasi sevdalıları var. O gün bedel ödeyenler için paralar toplandı. Hala paranın nereye gittiğini bilmiyoruz. Nerede bu paralar '  Niye vermiyorsunuz ' 15 Temmuz'un araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu. İki kişinin bu komisyona gelmesini Erdoğan yasakladı; birisi MİT Müsteşarı, ikincisi dönemin Genelkurmay Başkanı. Bütün ayrıntıları biliyorlar. Bunların TBMM'ye gelip bilgi vermelerini Erdoğan niye yasakladı' Darbeyi araştıracağız. Failleri bulacağız. Biz bütün ayrıntıları araştırdık. 4 yıldır neden rapor yayımlanmıyor, neden korkuyorlar? Millet gerçekleri görmesin diye."


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Çoklu baro' teklifiyle Türkiye'nin birliğine dinamit konmuştur - Son Dakika

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