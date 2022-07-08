Kılıçdaroğlu, Çorlu Tren Katliamında Hayatını Kaybedenleri Andı: "Vicdanlar Kör, Kulaklar Sağır!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çorlu tren katliamının 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 'Parlamentonun vicdanı varsa, görevini yapacaksa araştırma komisyonu kurulması ve bunu masaya yatırması lazım' dedik. Ama maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır!" açıklamasını yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirmiş, 317 kişi de yaralanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhmaller sonucu yaşanan Çorlu tren katliamının 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 'Parlamentonun vicdanı varsa, görevini yapacaksa araştırma komisyonu kurulması ve bunu masaya yatırması lazım' dedik. Ama maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır!" dedi.