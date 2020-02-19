CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davası sonuçlandı. 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Liderinin, Erdoğan'a 15 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek, System.String[]

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 25 Aralık 2018'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hakaret içerikli sözler kullanması nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

"DAVAMIZIN TAM KABULÜNÜ TALEP EDERİM"

Erdoğan'ın avukatı Eker, "Gerek ifade özgürlüğü, gerekse özel hayata saygı, uluslararası ve ulusal metinlerde korunmaktadır. Birinin diğerine ne şekilde tercih edileceği somut olaya göre değerlendirilmelidir. Tarafların siyasetçi olması bu durumu tam olarak değiştirmemektedir. Somut olayda caydırıcı olması bakımından davamızın tam olarak kabulünü talep ederim" dedi.

"ELEŞTİRİ KAPSAMINDA SÖYLENMİŞ İFADELERDİR"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise, "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanı olup, iktidara taliptir. Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır. Yapmış olduğu eleştirilerin görünür gerçeklikle uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Davaya konu konuşmadaki ifadeler eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir. Sözlük manalarına bakıldığı zaman hakaret oluşturmadıkları kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

15 BİN LİRA TAZMİNAT

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, davanın kısmen kabul ve kısmen reddine karar verdi. Hakim, Kılıçdaroğlu'nun 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
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