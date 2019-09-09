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Kılıçdaroğlu: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti) Belediye başkanlarımız katılacaklar"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince yaptırılan Turgut Özal Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katıldı.

Alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine ilişkin sorusuna, "Güzel... Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti) Belediye başkanlarımız katılacaklar

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:42 Kaynak: AA
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