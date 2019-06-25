Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı devletin sigortasıdır""
Son Dakika Güncel Haber

Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı devletin sigortasıdır""

2 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (3)
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı devletin sigortasıdır
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:04 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:10:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı devletin sigortasıdır""
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]