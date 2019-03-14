Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi Kul Hakkı Yemez"

Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi Kul Hakkı Yemez"

20 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Besni, Adıyaman, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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