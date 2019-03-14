Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi Kul Hakkı Yemez"
20 dakika önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:54 Kaynak: AA
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