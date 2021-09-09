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Kılıçdaroğlu: Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla inşa edeceğiz - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla inşa edeceğiz

09.09.2021 14:43
Kılıçdaroğlu: Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla inşa edeceğiz, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geleceği inşa ederken 'Her şeyi biz yaparız' demiyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geleceği inşa ederken 'Her şeyi biz yaparız' demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi savunuyorlar. İnsan haklarını savunuyorlar. Yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretinin ardından genel merkezde Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkın çıkarlarını, Türkiye'nin çıkarlarını koşulsuz savunan parti olduğunu belirterek, "Dolayısıyla CHP'nin Türkiye için de bölge halkları için de Avrupa Birliği (AB) için de dünya siyaset tarihi için de ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bunu herkesin bilmesini isterim" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI DENEK OLARAK KULLANDILAR'

Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminde şu anda en büyük sorunun liyakatsizlik olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenlikle yakında uzaktan alakası olmayan pek çok kişi önemli görevlere getirildi. Oysa hepimiz isteriz ki çocuklarımız en iyi okullarda okusun, iyi öğretmenler olsun. Öğretmenle öğrenci arasında, öğretmen-öğrenci-aile arasında samimi ve sıcak bir bağ kurulsun. Çocuğun yeteneklerini öğretmen keşfedebilsin. O yeteneklere uygun çocukların eğitim yolu açılsın. Bütün bunların hepsi yapılabilirdi. Hepsini mahvettiler. ve bizim çocuklarımızı denek olarak kullandılar. Dünyada böyle bir örnek yoktur. 98 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Eğitim hallaç pamuğu gibi atıldı. Öğretmenler perişan edildi. Bir politika oluşturulmadı. Eğitimle ilgili kararı hayatında ders vermemiş kişiler, eğitimle hiçbir ilgisi olmayan kişiler eğitim politikasını belirledi. ve Türkiye böyle bir politika ile karşı karşıya kaldı" diye konuştu.

'107 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILMALI'

Kılıçdaroğlu, en kısa zamanda 107 bin öğretmenin atanması gerektiğini ifade ederek, "107 bin öğretmenin atanması lazım. Tüm okullarda aşamalı olarak birer sağlık görevlisinin olması lazım. Hepsini belki birden yapmayabilirler. Ama aşamalı olarak ve kalabalık sınıflardan başlayarak, okullardan başlayarak bir sağlık personeli atanması lazım. 101 bin yardımcı hizmet personeline ihtiyaç var. ve bunların atanması lazım. Dışarıda 10 milyonu aşkın işsiz var. Sınavla mı alırsınız doğrudan mı atarsınız; ama bu çocuklarımızın temizliği çok önemli. Pandemi sürecindeyiz. Hiçbir evladımızın burnunun kanamasını istemeyiz, hastalanmasını istemeyiz. Onun okulda gülerek, oynayarak, yaramazlık yaparak, öğretmeniyle tartışarak, arkadaşlarıyla oynayarak eğitim almasını isteriz. En büyük arzumuz budur" dedi.

'DOSTLARIMIZ DEMOKRASİYİ SAVUNUYORLAR'

Kılıçdaroğlu, 98 yılın verdiği ideal ve güçle geleceği inşa etmeye çalıştıklarını bildirerek, "Geleceği inşa ederken 'her şeyi biz yaparız' demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi savunuyorlar. İnsan haklarını savunuyorlar. Yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Bu ülkede herkesin mutlu, huzurlu yaşamasını istiyorlar. Dolayısıyla yapacağımız her çaba ülkemizin, evlatlarımızın geleceği için çok önemli. 98'nci yılımız kutlu olsun. Umudumuz yeşeriyor. Sürekli yeşerecek. Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla inşa edeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla inşa edeceğiz - Son Dakika
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