Kılıçdaroğlu: Daha NATO'daki İmzanın Mürekkebi Kurumadan Finlandiya ve İsveç'ten Gelen Skandal Açıklamalar, Erdoğan'ın Yine Hiçbir Şey Alamadan İmza...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO üyeliklerine karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı mutabakata ilişkin, "Daha NATO'daki imzanın mürekkebi kurumadan Finlandiya ve İsveç'ten gelen skandal açıklamalar, Erdoğan'ın yine hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi" dedi. Kılıçdaroğlu, F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vermeyen ABD'ye, "Bu konuda suçlu arayacaksanız suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz bizimle halledin" diye seslendi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la daha önce yaptığı görüşmeye ilişkin de "Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakatın ardından yaşananları ve ABD'yle Türkiye arasındaki savaş uçağı krizini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ'TEN GELEN SKANDAL AÇIKLAMALAR ERDOĞAN'IN YİNE HİÇBİR ŞEY ALAMADAN İMZA ATTIĞINI GÖSTERDİ: Sevgili halkım, daha NATO'daki imzanın mürekkebi kurumadan Finlandiya ve İsveç'ten gelen skandal açıklamalar, Erdoğan'ın yine hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi. Şimdi de skandalın F-16 meselesinde devam ettiğini görüyoruz.

F-16 UÇAKLARINI NEREDE KULLANIP NEREDE KULLANAMAYACAĞIMIZA DAİR ŞARTLAR KOYMAYA KALKTIĞINI GÖRÜYORUZ: Yatırımcılarından (sahiplerinden) biri olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmamız ve paramızı geri alamamamız yetmiyormuş gibi, yalvar yakar duruma düşürüldüğümüz F-16 uçaklarını nerede kullanıp nerede kullanamayacağımıza dair şartlar koymaya kalktığını görüyoruz.

ERDOĞAN NE ZAMAN ÇEVİRMEN OLARAK YANINA O HANIM KIZIMIZI ALDIYSA…: Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim, yine söyleyeceğim; Batı, Erdoğan hakkında çok şey biliyor.

BATI, ERDOĞAN REJİMİNE DÜŞMAN DEĞİLDİR: Erdoğan, ucuz propagandalar dışında elle tutulur hiçbir şeyi bu ülkeye kazandıracak durumda değildir. Öyle 'dış güçler' demeyi falan bıraksınlar. Batı, Erdoğan rejimine düşman değildir. İddia ediyorum; Batı, çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler.

ERDOĞAN, ÇIK VE DE Kİ…: Şimdi Erdoğan, sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Çık ve de ki 'Ben imza attım ama muhalefet bunun onaylanmasını parlamentoda engelleyecek, kendi grubumda da bu konuda kontrolüm tam değil.'

AMERİKA'YA SESLENİYORUM; VARSA BİR SORUNUNUZ BİZİMLE HALLEDİN: Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın, bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın. Buradan ABD'ye sesleniyorum; bu konuda suçlu arayacaksanız suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz bizimle halledin.

ÇEVİRMEN HANIM KIZIMIZDAN, BİDEN İLE NELER KONUŞULDUĞUNU AÇIKLAMASINI TALEP EDECEĞİZ: Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır."