Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli için "geçmiş olsun" telefonu
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Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli için "geçmiş olsun" telefonu

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sabah saatlerinde tedavi altına alınan Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi almak için MHP Grup Başkanvekili Akçay'ı aradı.

Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde Akçay'a, Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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