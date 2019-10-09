Kılıçdaroğlu'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin, Şam yönetimi ile görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için." dedi.