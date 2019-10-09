Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Kılıçdaroğlu'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

13 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz.

Kılıçdaroğlu'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin, Şam yönetimi ile görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:16 
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