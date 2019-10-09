Kılıçdaroğlu'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
13 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin, Şam yönetimi ile görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:16
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