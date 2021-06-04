Kılıçdaroğlu'dan Bornova'ya övgü - Son Dakika

Bornova Belediyesi'nin ilçeye özgü tarımsal ürünleri sergilediği stant büyük ilgi gördü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da standı ziyaret ederek Bornova Belediyesi'nin tarım alanında yaptığı çalışmalar konusunda Başkan Mustafa

İduğ'dan detaylı bilgi aldı.

Efes Selçuk Belediyesi'nin hayata geçirdiği projenin açılışı sonrası Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ve yerel ürünlerin sergilendiği stantları gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bornova Belediyesi'nin tarımsal alanda yaptığı çalışmalarla yakından ilgilendi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile birlikte Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan standı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na Bornova Misket Üzümü ve Kınalı Bornova Bamyası coğrafi işaret tescilini aldıklarını söyledi.

Yakaköy'de 20 dönümlük arazide kurdukları Doğal Tarım Merkezi ve Çiftliği ile üreticileri bilinçlendirdiklerini anlatan İduğ, ilçeye özgü pek çok ürünü markalaştırarak tüketiciyi sağlıklı ve doğal ürünlerle buluşturduklarını ifade etti. İzmir'in tarım ve yerel üreticiye destek olma konusunda Türkiye'yeörnek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu ise Bornova Belediyesi'nin de bu alanda yaptığı önemli çalışmaları takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını söyledi.

Ücretsiz fide ve tohum dağıtımı

Bornova Belediyesi'nin açılış alanındaki standı büyük ilgi gördü. Standı ziyaret vatandaşlara ücretsiz Bornova Misket Üzümü fidanı, Kınalı Bornova Bamyası tohumu ve yerel tohumlardan üretilmiş sebze ve meyve fideleri dağıtıldı.Bornova Doğal Tarım Merkezi ve Çiftliği gönüllüleri de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken çocuklara tohum topu yapmayı öğretti.