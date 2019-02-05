Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'dan enflasyon eleştirisi

Kılıçdaroğlu'dan enflasyon eleştirisi

56 dakika önce

Kılıçdaroğlu, "Enflasyonun ne kadar büyük bir bela olduğunu Türkiye yaşadı.

Kılıçdaroğlu'dan enflasyon eleştirisi, System.String[]
Kılıçdaroğlu, "Enflasyonun ne kadar büyük bir bela olduğunu Türkiye yaşadı. Ne diyorlardı, 'tek haneli rakama inecek enflasyon'. 2004'ün rakamını yakaladılar. Dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkelerden birisiyiz şu anda. Vatandaşımız perişan vaziyette." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:45 

Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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