Kılıçdaroğlu'dan enflasyon eleştirisi
56 dakika önce
Kılıçdaroğlu, "Enflasyonun ne kadar büyük bir bela olduğunu Türkiye yaşadı.
Kılıçdaroğlu
, "Enflasyonun ne kadar büyük bir bela olduğunu Türkiye
yaşadı. Ne diyorlardı, 'tek haneli rakama inecek enflasyon'. 2004'ün rakamını yakaladılar. Dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkelerden birisiyiz şu anda. Vatandaşımız perişan vaziyette." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:45
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