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Kılıçdaroğlu'dan 'geçmiş olsun' telefonu

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'dan 'geçmiş olsun' telefonu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sabah saatlerinde tedaviye alınan MHP lideri Devlet Bahçeli için MHP Grup Başkanvekili Akçay'ı telefonla aradı. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber:  Kaan ULU/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:36 Kaynak: DHA
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