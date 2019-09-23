Kılıçdaroğlu'dan 'geçmiş olsun' telefonu
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dilekletini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:44 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dilekletini iletti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Ankara
Hastanesi'nde sabah saatlerinde tedaviye alınan MHP Lideri Başkanı Devlet Bahçeli için MHP Grup Başkanvekili Akçay'ı telefonla aradı. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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