Kılıçdaroğlu'dan 'geçmiş olsun' telefonu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz

Abdullah Gül'ün "ortak aday" olacağı iddiasına İYİ Parti'den yanıt: Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini