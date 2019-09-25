Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'dan 'IMF ile görüşme' açıklaması
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Kılıçdaroğlu'dan 'IMF ile görüşme' açıklaması

1 saat önce

Kılıçdaroğlu, "IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor.

Kılıçdaroğlu'dan 'IMF ile görüşme' açıklaması, System.String[]

Kılıçdaroğlu, "IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil.

Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:25 
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