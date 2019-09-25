Kılıçdaroğlu'dan 'IMF ile görüşme' açıklaması
1 saat önce
Kılıçdaroğlu, "IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor.
Kılıçdaroğlu, "IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil.
Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:25
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